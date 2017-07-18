Цитата: yudjin:

Да и можно как на новой набережной "25-ти лет непонятной незалежности" сделать вот такие ливневки порнографического вида:



Это 25 лет независимости от качества и культуры в строительстве.

Это итог 25 летнего независимого развития от строительных норм и правил «Отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» в выполнении задач и функций по "руководству" и "контролю" в проведении работ по благоустройству и озеленению населённых пунктов.