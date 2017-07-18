/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века... красной стены,красного бордюра,красной брусчатки...		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века... красной стены,красного бордюра,красной брусчатки...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не кронировали, не вырубили.... зато замуровали черти.... шприцом поливать а????
Читать новость

zex
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скоро вырубят, ......

§ yudjin
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4703
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.07.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А что, главное это практичность во времена кризиса..

ну да... эт ты вдохновителю пегасов за 90 мильёнов и гранита скажи...
Профайл

ахеджакнутый
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну как вроде эстетично..

Степняки, однако...

§ ГИП
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1240
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 18.07.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Да и можно как на новой набережной "25-ти лет непонятной незалежности" сделать вот такие ливневки порнографического вида:


Это 25 лет независимости от качества и культуры в строительстве.
Это итог 25 летнего независимого развития от строительных норм и правил «Отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» в выполнении задач и функций по "руководству" и "контролю" в проведении работ по благоустройству и озеленению населённых пунктов.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Валентин

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 128
Пользователей: 1
Всего: 129

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх