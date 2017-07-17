NG.kz Продолжение истории о прокладке газопровода



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 28936

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:03 И еще о прокладке газопровода на улице Новая в Затобольске. В субботу прораб пообещал, что будет подвоз песка.В начале одинадцатого он приехал с трактористом который копал траншею ,что то замерили рулеткой по всей улице ,и уехали .Ни какого подвоза песка и осуществления работ не было ни в субботу ,ни в воскресенье ,ни в понедельник

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