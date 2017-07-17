/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае пройдут публичные слушания относительно возможного повышения тарифа на газ		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В Костанае пройдут публичные слушания относительно возможного повышения тарифа на газ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявка о повышении цены на услуги по розничной реализации товарного газа поступила в Комитет по регулированию естественных монополий от АО "КазТрансГазАймак", говорится в распространенном ведомством пресс-релизе.
Читать новость

333
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 18.07.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю какой дорогой газ, но поставил счетчик в квартире и плачу копейки. в месяц тенге 200-300 выходит. Самая дешевая коммунальная услуга. Даже ПКСК дороже выходит, а от него пользы никакой, только деньги дерут. А газом могу весь месяц пользоваться. Продукты вон как дорожают, а газ нормальная цена.

тазалык
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 18.07.17 - 12:08
Комментарий удален модератором.

§ самый умный
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 18.07.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
333:
поставил счетчик в квартире и плачу копейки. в месяц тенге 200-300 выходит


У меня в доме отопление и ГВС на газу. В месяц зимой сжигаю около 600 кубометров газа, поэтому каждая 1 тенге повышения будет стоить мне 600 тенге ежемесячно. А если повысят на 5 тенге? Уже 3 000 набегает...

Вам в квартире, кстати, тоже как следствие на отопление поднимут тариф, просто не сразу.
Профайл

Гость
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 18.07.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
333:
Не знаю какой дорогой газ, но поставил счетчик в квартире и плачу копейки. в месяц тенге 200-300 выходит. Самая дешевая коммунальная услуга. Даже ПКСК дороже выходит, а от него пользы никакой, только деньги дерут. А газом могу весь месяц пользоваться. Продукты вон как дорожают, а газ нормальная цена

Погоди хвалить. Сначала дождись пока придется менять батарейку в счетчике или делать поверку. Смотря что наступит раньше. )))
Вся твоя економия накроется медным тазом, еще и лишку прихватит. Потом сразу и поблагодаришь за дешевый газ

жд
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 18.07.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
333:
Не знаю какой дорогой газ, но поставил счетчик в квартире и плачу копейки. в месяц тенге 200-300 выходит.


давай считай.счетчик 12000(элект),
на пять лет , повярять смысла нет, покупаешь новый.
2400+2400- установка снятие. =16800
делим на 5 лет=3360\12=280 плюс вмесяц каждый месяц к твоим 300.
это если батарейка раньше пяти лет, а не скажем через год даст дуба.
дешевле все равно, если пять лет оттарабанит, но надо считать реально.

предела нет
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 18.07.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Вам в квартире, кстати, тоже как следствие на отопление поднимут тариф


список на что повысят:

1. на все абсолютно........................

я не понимаю , там в правительстве враги народа сидят похоже,
разгоняют цены повышениями зарплат госам , воякам, полицаям.,пенсионенам пенсии.
благодетели.
тарифами ком услуг- все остальное.
в математике этому название есть..
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel, 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 3
Всего: 147

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх