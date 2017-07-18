Денис Re: Ночные гонки #3







Отправлено: - 17:03 В Рудном такого гонщика вдруг постигла участь встречи головой нап полной скорости с бутылкой. некоторое время в реанимации и минус один гонщик не уважающий чужой покой. эти дебилы специально усиливают рев,откручивая глушитель, дабы оне были замечены окруждающими,чтобы о них вспоминали почаще.эдакая юношеская невоплощенная мечта быть на виду у всех. ага,дядьки лет под 30-40. граждане,если жолполы игнорируют таких нарушителей,и ничего не могут с ними делать. катайте жалобы на жолпол об их бездействии,пусть принимают законы,чтобы они могли гоняться за такими гонщиками и строждайше их карать. ну, или можно случайно бросить перед мотоциклистом пару пузырей с маслом например,чтобы это чудо само кувыркнулось в кювет.Поверьте , никто вам не скажет ничего супротив.