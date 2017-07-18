saba Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 130

Регистрация: 05.02.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:18 Я высказывал свое мнение предыдущему руководству города , наверное нашлись другие доводы в пользу такого решения. Интересно, нашли ли решение для хранения аккумуляторов в зимнее время, в прошлый раз хотели закапывать, ниже точки замерзания. Хотя прогресс не стоит на месте, может, что нибудь и придумали. Хотя я думаю, проект, скорее имиджевый, показать, что Лисаковск, по праву входит в линейку " Умных городов". Практической пользы. кроме эфемерной защиты природы, я в ближайшее время не вижу. Вреда для атмосферы от 3 коров с их залежами метана в животе больше. чем от 70 светильников.