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≡ Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века... красной стены,красного бордюра,красной брусчатки...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века... красной стены,красного бордюра,красной брусчатки...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не кронировали, не вырубили.... зато замуровали черти.... шприцом поливать а????
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zex
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скоро вырубят, ......

§ yudjin
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4703
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.07.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А что, главное это практичность во времена кризиса..

ну да... эт ты вдохновителю пегасов за 90 мильёнов и гранита скажи...
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Страница 2 из 2«12
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