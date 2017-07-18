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§ NG.kz
На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на солнечной энергии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Установлены опоры с солнечными панелями будут только с одной стороны. При въезде в город они будут справа. Всего по проекту, цена которого 24 640 000 тенге, планируется 70 опор освещения.
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zex
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...




Отправлено: 18.07.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удачи в свершениях....дорого, но зато...зеленая энергия

Читатель 1
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...




Отправлено: 18.07.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полное г.... 24 мало на этот проект

§ dandiv
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.07.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а учитывали то, что срок службы аккумуляторов не очень велик? Целесообразность такого освещения...
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гость
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...




Отправлено: 18.07.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
срок службы аккумуляторов

Выживут ли вообще в наших морозах ???

Гость
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...




Отправлено: 18.07.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец!!!
С чем всех и поздравляю.
Это первая ласточка по альтернативной энергии.
Дальше будет еще лучше. Даешь ЛИсаковск!!!

§ Валентин
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воспринимайте это как пилотный проект.
Интересно будет посмотреть, как будет работать, особенно через 3-6-12-24 месяца после запуска.
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Ujcnm
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...




Отправлено: 18.07.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А никого не напрягает цена одного светильника - 326000 тенге ?

Светлана
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...




Отправлено: 18.07.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да, в Лисаковске же нет больше проблем, только вот такого освещения для полного счастья нам и не хватало. Недавно вон аким области про овощехранилище говорил, которого в Лисаковске вообще нет..а мы стадион на млд. ремонтируем и освещение за млн. ставим..

Бывалый
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...




Отправлено: 18.07.17 - 13:55
Комментарий удален модератором.

§ Доктор СИЗО
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3551
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.07.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья неполная....начинать нужно было с установления имен счастливчиков, толкнувшим городу такое фуфло....а куда смотрел аким города.... за такие деньги можно было смело сделать предоплату за 4 лампочки въездного фасада на триста лет вперед(((((
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§ saba
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 18.07.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я высказывал свое мнение предыдущему руководству города , наверное нашлись другие доводы в пользу такого решения. Интересно, нашли ли решение для хранения аккумуляторов в зимнее время, в прошлый раз хотели закапывать, ниже точки замерзания. Хотя прогресс не стоит на месте, может, что нибудь и придумали. Хотя я думаю, проект, скорее имиджевый, показать, что Лисаковск, по праву входит в линейку " Умных городов". Практической пользы. кроме эфемерной защиты природы, я в ближайшее время не вижу. Вреда для атмосферы от 3 коров с их залежами метана в животе больше. чем от 70 светильников.
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§ Victor Yang
Re: На въезде в Лисаковск установят уличное освещение на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8815
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Воспринимайте это как пилотный проект.

Такие светильники уже несколько лет закладываются в проекты дорог республиканского значения. Как это работает - не знаю. Но не думаю, что это наше ноу-хау. Скорее всего, решения есть по обслуживанию.
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