112 Re: Государственные тролли #52





(Пользователи) Сообщений: 4216

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:06 Я как то попадал под влияние толпы..

Сары Аулие тогда встречали, заряжались..

Это было что то..

Такая давка, аш ребра хрустели..

Тогда бабок на скамейках, там П-образно они стояли со стороны Ленина у Кинотеатра, подавили, я как то в силу молодости еще смог в бок отпрыгнуть, а вот толпа нет..

Когда сдавило грудную клетку, смотрю наверху по нам ползет ошарашенными глазами малолетка, а глаза такие страшно выпученные, все до Сары Аулие она по головам ползла..

И ей плевать на всех..

Что то мне Это напоминает и тут..

Всем нужно быть причастными, всем осудить, всех у кого свое мнение - постараться уничтожить..