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§ NG.kz
Государственные тролли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».
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§ Victor Yang
Re: Государственные тролли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8815
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот это поворот.

Из твоих сообщений действительно напрашивается такой вывод.
Цитата:
Бывалый:
Про систематическую ошибку выжившего че-нить слыхал, не?

Ты хочешь сказать, что сообщения, где ты со всеми согласен - не пропускаются? :-o
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Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
По делу - они "являются" уже по приговору суда, когда основная работа адвоката, по факту, окончена.

Ога.
А на скамье подсудимых - агнцы божьи сидят.
А пока их не поймали - ваще ангелы небесные с крыльями за спиной.
А кто в обществе насилует, грабит и убивает - непонятно. Наверно марсиане гадят.
)))
Хомячки такие забавные...

Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты хочешь сказать, что сообщения, где ты со всеми согласен - не пропускаются?

Гребаный стыд.
Ты даже выводы логические делать и аналогии проводить не умеешь?
Советую еще раз покурить что такое систематическая ошибка выжившего.
Может со второго захода поймешь суть явления... )))

§ Victor Yang
Re: Государственные тролли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8815
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты даже выводы логические делать и аналогии проводить не умеешь?

Не умею. Куда там мне. Научи.

[Исправлено: Victor Yang, 18.07.2017 - 16:56]
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* 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4216
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:

Марик, так я ж не за глаза, в открытой и честной дискуссии.

Ну не знаю..
Толпа ждет, толпа жаждет, найти виновного, Виноватую Ведьму, то бишь Привидение, во всех своих грехах и прегрешениях и отпустить себе их, покладя на алтарь смерти какую то жертву..
- Фас", кричит Инквизитор..
-Ату Его" поддерживает толпа..
И вот Привидение, Это Жанна ДьАрк или Жордано Бруно, весело горят в цветке адского пламени..
Не важно кто, важно что он думает иначе..
Толпе раздали Зрелище..
Толпа довольна..
Через некоторое время обозленную толпу нужно будет снова развлекать и понадобится уже новая Жертва..
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§ JereK
Re: Государственные тролли
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 954
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.07.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А на скамье подсудимых - агнцы божьи сидят.


Может быть да. А может и нет. Задача суда установить это. Задача адвоката проследить что-бы не было нарушений и не нарушались права подзащитного. Все еще непонятно, бедняжка?
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Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не умею. Куда там мне. Научи.

Это печально.
Очень печально.
Ты хоть понял что такое систематическая ошибка выжившего?
Как она проявляется и следует ли из того, что не пишу согласных комментов то, что я всегда против?

* 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4216
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как то попадал под влияние толпы..
Сары Аулие тогда встречали, заряжались..
Это было что то..
Такая давка, аш ребра хрустели..
Тогда бабок на скамейках, там П-образно они стояли со стороны Ленина у Кинотеатра, подавили, я как то в силу молодости еще смог в бок отпрыгнуть, а вот толпа нет..
Когда сдавило грудную клетку, смотрю наверху по нам ползет ошарашенными глазами малолетка, а глаза такие страшно выпученные, все до Сары Аулие она по головам ползла..
И ей плевать на всех..
Что то мне Это напоминает и тут..
Всем нужно быть причастными, всем осудить, всех у кого свое мнение - постараться уничтожить..
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Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Может быть да. А может и нет.

Да-да.
У нас органы следствия всех подряд тащут на скамью подсудимых ))))

§ JereK
Re: Государственные тролли
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 954
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.07.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не умею. Куда там мне. Научи.


А ты еще говоришь, что он не платный. :lol: Смотри, как целенаправленно забивает тему не относящейся к делу фигней. Спорит с очевидным, лишь бы набить себе постов и увести с темы в дремучие дали. Платный тролль, как он есть.
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просто смешно
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жирный тролль (есть такое понятие, не надо путать с весом - для модераторов)
112 прибыл на подмогу простыне.
два чела- которые просто всегда против. против всего.
типичные жирные тролли.
но это плагиат.
баба яга была всегда против.
так что не надо примазываться к чужой славе.

Гость
Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 18:04
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