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≡ Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века... красной стены,красного бордюра,красной брусчатки...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века... красной стены,красного бордюра,красной брусчатки...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не кронировали, не вырубили.... зато замуровали черти.... шприцом поливать а????
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§ Сэм
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Деревама сама замуроваласяма" - Джамшут
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Наталья
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клоуны!Ведь кто то принимал эту работу?Анекдот!

§ dandiv
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.07.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потом спилят как засохнет ;-)
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))
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм крепчал

здравствуйте
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возле остановки КЖБИ вот так сосны замуровали

§ 112
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
112


(Пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как вроде эстетично..
А для полива можно канашку на 50 с отводом провести со стороны газона и туда заливать воду..
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Инженер
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это называется "Отмыли бабло"...Вроде хватают этик казнокрадов-бездельников безмозглых, а по сути ничего не меняется..Не тех берут чтоли?! или они так расплодились, что их вешать уже пора???.... Кстати, коли говорим о моразме проведенных работ, вы бы глянули что на КСК творится..Например ремонт улицы 1-Костанайская: там вообще 2/3 улицы только ремонтируют, а остальную часть улицы(примерно 75 метров) оставили, сказали, что " в акимате сказали и так сойдет"..нормально? Вот это и называется отмыть бабло да по карманам рассовать

* Доктор СИЗО
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3549
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.07.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отмостка тротуара выполнена мусором и отходами строительства, завезенными с соседней улицы, поэтому вся работа смотрится в целом на 3 с минусом....
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§ dimash
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
dimash


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 16.10.14
Отправлено: 18.07.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы что не понимаете что бетон или асфальтовое покрытие это не брусчатка! Брусчатка пропускает воду так как зазоры между кирпичами заполнены песком. Так же подушка под покрытием песок и гоавий, что тоже не останавливает воду. Она просто просачиавается и дерево будет поливаться.
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§ Козлов я
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.07.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Читатель 1
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть же наивные, которые верят, что это польётся сквозь брусчатку)))

[Исправлено: Gljuk, 18.07.2017 - 16:16]
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