Инженер Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века...... #7







Отправлено: - 13:18 Это называется "Отмыли бабло"...Вроде хватают этик казнокрадов-бездельников безмозглых, а по сути ничего не меняется..Не тех берут чтоли?! или они так расплодились, что их вешать уже пора???.... Кстати, коли говорим о моразме проведенных работ, вы бы глянули что на КСК творится..Например ремонт улицы 1-Костанайская: там вообще 2/3 улицы только ремонтируют, а остальную часть улицы(примерно 75 метров) оставили, сказали, что " в акимате сказали и так сойдет"..нормально? Вот это и называется отмыть бабло да по карманам рассовать