Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6470





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 16:14 Цитата: drakon:

Виталя,там ещё много чего есть - сфотать.

Например - разваленный и разграбленный

завод ЖБК

-нет, Дракон....все это не то.... надо приехать самому ....лечь в травы и подышать полной грудью....

-я в 90 годах, когда чувствовал, что скоро сдохну в этом городе.... грузил палатку, несколько фляг с водой....овощей... сетку тушенок и других консервов.....спальный мешок... полмешка картошки.... и просил водителя отвести меня подальше в лес.... под Красный кордон или турбазу Лесную.... отдавал ему все свои мобилы...

-и дней 10 не приезжать за мной....!!!!!! и не искать меня.....пока сам не выйду на связь....или не приеду домой попутным транспортом....