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§ NG.kz
Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все, независимо от участия в системе ОСМС — управление здравоохранения Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новая система обязательного социального медицинского страхования в Казахстане заработает с 1 января 2018 года, сообщила Слободенюк. Любой гражданин, который участвует в данной системе, сможет получить медицинскую помощь в любом медучреждении Казахстана.
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гость
Re: Гарантированный объем медицинской помощи будут получать все,...




Отправлено: 18.07.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сейчас идет накопление выделенных на страхование средств" -
однажды этот процесс уже был успешно завершен. Где деньги З ?
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