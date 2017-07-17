Цитата: Victor Yang:

Да ладно вам. Не пишет он платные посты, хоть и очень похоже.



Не, тут работает принцип "а баба-яга против" похоже :)



Всегда нужно возразить, оспорить, встать у мачты против общепринятого мнения, подростковое такое, по любому причём поводу.

От критики акима до критики виновных в аварии на ТЭЦ (с наскоками на специалиста и цитатами из википедии). Я с такими гражданами не только тут пересекаюсь, каждый раз феерично выглядит.

Может он тут эдакой бесплатной психотерапией занимается, программист-одиночка, я не знаю.



У меня лично серьёзная претензия ровно одна - персонаж принципиально неспособен общаться без хамства и признавать что был неправ (см. мгновенный переход на хамство), отсюда ценности никакой для коммьюнити не представляет, т.к. постоянно провоцирует бардак и срач, вместо обсуждения темы.



Отсюда же и растут ноги у всех насмешек в его адрес ("ты тут за деньги"), т.к. паттерн очень похож, до степени смешения.



Как-то так, если серьёзно.