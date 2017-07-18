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§ NG.kz
Ночные гонки
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28936
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция!Уважаемые читатели и жители Нашего города!Сколько можно терпеть ночные гонки и рев мотора мотоциклов,которые носятся ночами по проспекту Абая!Она сейчас не везде освящается,они несутся колонной,дети ночью аж подлетают в кровати,скорость бешенная!
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Re: Ночные гонки




Отправлено: 18.07.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это больная тема каждого лета, Абая превращается "взлетную полосу" для мотоциклистов. Мер по их пресечению, не принимается, но мотоциклисты сами прореживают свои ряды.
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