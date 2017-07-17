drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6454





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11350

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:12 Цитата: kbkz1980:

112 теперь и деревеньку захадит своей автобиографией 112 теперь и деревеньку захадит своей автобиографией

Я ещё и не токое тут в деревне терпел.

А Марик мой лучший друг теперь.

Бабушки ему всё про меня рассказали.

А я им вчера - звонил,они мне про него...



[Исправлено: drakon, 17.07.2017 - 20:33]