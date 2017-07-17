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Страница 431 из 432«1...429430431432»
Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
космонавта

Хотел быть шофером.
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2806
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.07.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 теперь и деревеньку захадит своей автобиографией :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хотел быть шофером.

А я вот хотел быть героем

моряком,подводником...
:-o :-o :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
112 теперь и деревеньку захадит своей автобиографией :lol:

Я ещё и не токое тут в деревне терпел.
А Марик мой лучший друг теперь.
Бабушки ему всё про меня рассказали.
А я им вчера - звонил,они мне про него... :lol:

[Исправлено: drakon, 17.07.2017 - 20:33]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
в калошах по даче шныряю и 2 кг грязи прилипнет к ним

А вот, мой виноград - растёт, 4 кисти

всего.Вот Барбаре бы дачу.Соток 12... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 17.07.2017 - 20:40]
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2806
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.07.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот Барбаре бы дачу.Соток 12... :lol: :oops:

На кой 12 соток,здесь у родителей 8 и то много.
На след год,сад и ягоды -цветочки будут
Всё,шабаш как в голодный год рассаду высаживать.
:lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.07.17 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А Марик мой лучший друг теперь.

Дааа. Дракошь, а Марик быстро Вас на сентиментальность пробил.
Казалось бы, что нужно казахскому немцу? Пару фоток и все - душа на распашку.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Пару фоток и все - душа на распашку.

Вам этого - не понЯть... :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.07.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вам этого - не понЯть.

А что, деревня стоит, еще не поздно.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
А что, деревня стоит, еще не поздно.

И даже асфальт,Советский,ещё лежит.
Подумать нада... :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 18.07.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И даже асфальт,Советский,ещё лежит.

Дракош, а другого асфальта там и не будет. Вы же видите, как обстоят дела. А мы продолжаем жить воспоминаниями. А прошлого уже не вернешь.

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
теперь и деревеньку захадит своей автобиографией

Лишь бы не злобой и завистью..
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3549
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.07.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не помню я, фоток зимних почти нет в одежде.
Вот какая то..

-вижу хорошо упакованного ребенка....внук Героя Советского Союза.... не у каждого был в то время такой комбинезон....
- а как начнешь читать твою автобиографию, как ты в одном магазине хлеб воровал, а в другом магазине консервы с килькой воровал...и этим целыми днями питался.... инсульт миокарда у читателей появляется....
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Лишь бы не злобой и завистью..

Марик,некоторые - это не понимают.
Не обращай внимания и они сами перестанут... :lol:
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* Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3549
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.07.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,некоторые - это не понимают.
Не обращай внимания и они сами перестанут... :lol:

-нет так дело не пойдет....надо срочно ломать вашу дружбу....смотрю Дракоша, уже и на квартиру пустил 112-ого....)))))))))))
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