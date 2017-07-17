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§ NG.kz
Государственные тролли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28933
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».
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§ Валентин
Re: Государственные тролли
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да ладно вам. Не пишет он платные посты, хоть и очень похоже.


Не, тут работает принцип "а баба-яга против" похоже :)

Всегда нужно возразить, оспорить, встать у мачты против общепринятого мнения, подростковое такое, по любому причём поводу.
От критики акима до критики виновных в аварии на ТЭЦ (с наскоками на специалиста и цитатами из википедии). Я с такими гражданами не только тут пересекаюсь, каждый раз феерично выглядит.
Может он тут эдакой бесплатной психотерапией занимается, программист-одиночка, я не знаю.

У меня лично серьёзная претензия ровно одна - персонаж принципиально неспособен общаться без хамства и признавать что был неправ (см. мгновенный переход на хамство), отсюда ценности никакой для коммьюнити не представляет, т.к. постоянно провоцирует бардак и срач, вместо обсуждения темы.

Отсюда же и растут ноги у всех насмешек в его адрес ("ты тут за деньги"), т.к. паттерн очень похож, до степени смешения.

Как-то так, если серьёзно.
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§ Валентин
Re: Государственные тролли
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот, профессия адвоката - ему нужно защищать насильников, убийц, воров. Работа такая.


Ты странно как-то это видишь, извини.
Вот спроси Джохара Утебекова в Фейсбуке, он пояснит что у адвоката нет задачи оправдать насильника или убийцу.
Я уже молчу, что журналисты из "оппозиционных" СМИ работать на Хабар пойдут очень вряд ли, например :)
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* Victor Yang
Re: Государственные тролли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8812
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
У меня лично серьёзная претензия ровно одна - персонаж принципиально неспособен общаться без хамства и признавать что был неправ (см. мгновенный переход на хамство), отсюда ценности никакой для коммьюнити не представляет, т.к. постоянно провоцирует бардак и срач, вместо обсуждения темы.

Тролль, получающий удовольствие от реакции (как правило, предсказуемой) собеседника?
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§ Валентин
Re: Государственные тролли
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тролль, получающий удовольствие от реакции (как правило, предсказуемой) собеседника?


Я в сортах говна не разбираюсь ©
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* Victor Yang
Re: Государственные тролли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8812
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ты странно как-то это видишь

Ну нужно же адвокату искать причины для уменьшения наказания? Нужно. И совсем неважно какое впечатление у него вызывает подзащитный.
Я, правда, (и слава Богу!) про работу адвокатов только по новостям и фильмам знаю. Могу и ошибаться, да.
Цитата:
Валентин:
Я уже молчу, что журналисты из "оппозиционных" СМИ работать на Хабар пойдут очень вряд ли, например :)

Ну, если журналист известный в республике - то да, у него уже есть определенный имидж и его смена может окончиться провалом. А если взять региональные СМИ? Своя-то рубашка ближе к телу, нет? Шкурный вопрос - он такой. Предложили больше зарплату, выше должность - совсем-совсем все откажутся? Или я ошибаюсь?
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* Доктор СИЗО
Государственные тролли
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 18.07.17 - 14:22
Комментарий проходит проверку.
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§ Валентин
Re: Государственные тролли
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну нужно же адвокату искать причины для уменьшения наказания? Нужно. И совсем неважно какое впечатление у него вызывает подзащитный.


Речь про правильную квалификацию, смягчающие обстоятельства, и т.д. Не про оправдание.

Цитата:
Victor Yang:
совсем-совсем все откажутся? Или я ошибаюсь?


Я предположу, что лучше бы такое спросить у представителей профессии, но они в лучшем случае про себя ответят.
Могу провести аналогию с госслужбой - многие согласятся там работать, будучи успешными в бизнесе?
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