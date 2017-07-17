Цитата: JereK:

Ну не может человек по-другому зарабатывать. Все его умения - это заправка картриджей да обида на жизнь, которую он тут выплескивает в оплачиваемых постах. Его жалеть надо а не глумиться.

Да ладно вам. Не пишет он платные посты, хоть и очень похоже. Он с 2011 года тут, а в статье говорится, что у них кратковременные задачи. А то что спорит и доказывает, порой, против логики - так это тип людей такой. Ну и за сытой жизнью в Астане не может понять проблем людей попроще и из провинции. Это как москвичи и Замкадье.

Но человек, надо отметить, довольно грамотный, только поспорить любит до жути.