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§ NG.kz
Государственные тролли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28933
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».
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§ Валентин
Re: Государственные тролли
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Возьми любую другую профессию . Строителя например , или таксиста . Тебе заплатили деньги и сказали чё делать . Ты чё будешь делать ? Исполнять . И будешь делать то , что закажет за свои деньги тебе клиент .


Теперь берём другую профессию, известную древнейшую.
Твои дальнейшие действия? Точно те же, я правильно тебя понимаю?
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Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Теперь берём другую профессию, известную древнейшую.

Забавно когда человек произносит, но не видит что он произнес.
ну ладно, я тебе подскажу, раз ты сам не способен осознавать очевидные вещи.
Профессия.
Без разницы какая.
Наемная работа любой профессии подразумевает выполнение возложенных обязанностей за деньги.
А как называется профессия - абсолютно неважно.

§ Валентин
Re: Государственные тролли
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.07.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Наемная работа любой профессии подразумевает выполнение возложенных обязанностей за деньги.
А как называется профессия - абсолютно неважно.


Политическая п'оститутка Бывалый :)
Я надеюсь, ты не обижаешься?
Это ведь вполне уважаемая наёмная работа, подразумевающая выполнение возложенных обязанностей за деньги.
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* JereK
Re: Государственные тролли
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.07.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Политическая п'оститутка Бывалый :)
Я надеюсь, ты не обижаешься?
Это ведь вполне уважаемая наёмная работа, подразумевающая выполнение возложенных обязанностей за деньги.


Не глумись ты над ним. Ну не может человек по-другому зарабатывать. Все его умения - это заправка картриджей да обида на жизнь, которую он тут выплескивает в оплачиваемых постах. Его жалеть надо а не глумиться.
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* Victor Yang
Re: Государственные тролли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8812
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Это люди-флюгеры.Откуда или за что денежки капают, за то и будут попу рвать...

По большому счёту, мы все так живём.
Вот, профессия адвоката - ему нужно защищать насильников, убийц, воров. Работа такая.
Профессия журналиста - сегодня он работает в НГ - пишет с одной колокольни, завтра - на Хабаре - пишет с другой колокольни. C'est la vie.
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* Victor Yang
Re: Государственные тролли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8812
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ну не может человек по-другому зарабатывать. Все его умения - это заправка картриджей да обида на жизнь, которую он тут выплескивает в оплачиваемых постах. Его жалеть надо а не глумиться.

Да ладно вам. Не пишет он платные посты, хоть и очень похоже. Он с 2011 года тут, а в статье говорится, что у них кратковременные задачи. А то что спорит и доказывает, порой, против логики - так это тип людей такой. Ну и за сытой жизнью в Астане не может понять проблем людей попроще и из провинции. Это как москвичи и Замкадье.
Но человек, надо отметить, довольно грамотный, только поспорить любит до жути.
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* JereK
Re: Государственные тролли
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.07.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот, профессия адвоката - ему нужно защищать насильников, убийц, воров. Работа такая.


Вот тут ты не совсем прав. Или не понимаешь до конца смысл их работы. Они защищают не насильников, убийц и воров, они защищают обычных людей от несправедливых обвинений и нарушений их прав в ходе судебного разбирательства.
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* JereK
Re: Государственные тролли
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.07.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Он с 2011 года тут, а в статье говорится, что у них кратковременные задачи.


В статье говорится про конкретного тролля в конкретном ведомстве. Это же не общий справочник классификации, о чем ты? :lol: Да и строчит он тут порой весь рабочий день, если тема "горячая". Не замечал?

[Исправлено: JereK, 18.07.2017 - 13:48]
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Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это ведь вполне уважаемая наёмная работа, подразумевающая выполнение возложенных обязанностей за деньги.

Конечно уважаемая.
Только вот - не моя это профессия.
Вот ведь закавыка-то, огорчение тебе ))))
Но ты продолжай думать как тебе удобно.
Тешь себя тем, что разговариваешь с "государственным троллем", теребонькай в удовольствие )))

Все просто
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 13:44
Комментарий удален модератором.

§ Моше
Re: Государственные тролли
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4313
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 18.07.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Политическая п'оститутка Бывалый :)

Цитата:
Victor Yang:
Профессия журналиста

Це ж две древнейшие профессии :lol:...но вторые есть все ж таки идейные, как и из некоторых первых, говорят, потом получаются самые лучшие и верные жены... :lol:
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* JereK
Re: Государственные тролли
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.07.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну и за сытой жизнью в Астане не может понять проблем людей попроще и из провинции


Не похоже, что его жизнь такая уж сытая и безоблачная. Судя по его постоянным переходам на личности и довольно бездарные попытки (как детсадовское "ты - писька") оскорбить собеседника - жизнь у него не очень, прямо скажем. Ну и от сытой жизни не будет человек заниматься наемным троллингом.
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Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не пишет он платные посты

Пишу-пишу.
А как же иначе?
Как ты смеешь думать не так как предписано? )))
ты не разделяешь шаблоны, вбитые в головы большинства?
Каг таг?

Пойду в кассе расчет получу за три коммента... ))))

Цитата:
Victor Yang:
против логики

Логика-то тут причем?
Логика - она разные выводы дает (если не смотреть только на одну сторону медали, что умеют делать не только лишь все).

Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Они защищают не насильников, убийц и воров, они защищают обычных людей от несправедливых обвинений и нарушений их прав в ходе судебного разбирательства.

А то, что эти "обычные люди" являются насильниками, ворами и убийцами - не в счет?
Забавно.

§ 112
Re: Государственные тролли
112


(Пользователи)
Сообщений: 4205
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как всегда, травля про тех у кого свое мнение и кто не в стаде..
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