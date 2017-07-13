Цитата: шутка юмора:

насчет прикалывания что 100 процентов завтра будут говорить на...

а вот и "последствия":

Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева



Азамат Мусагалиев на вопрос на казахском языке в шуточном ролике ответил "курлы-мурлы"

АСТАНА, 14 июл — Sputnik. Шутка Азамата Мусагалиева в эфире телеканала ТНТ вместо привычных для артиста оваций и улыбок вызвала поток негативных комментариев со стороны казахстанцев. В 14-секундном проморолике Мусагалиев на вопрос комика Нурлана Сабурова "Азамат, өзің қалай, денсаулық қалай?" ответил: "Курлы-мурлы, курлы-мурлы".

Юмор без посыла

Беседа двух юмористов продолжилась репликами:

"А что это значит?" — спросил Сабуров.

"В смысле? А у тебя что-то значило? Я думал, что мы просто прикалываемся", — смеясь, ответил Мусагалиев

Идея ролика пришлась не по душе зрителям, которые посчитали "курлыкание" оскорблением казахского языка.

За товарища по сцене и хорошего знакомого заступились коллеги-кавээнщики.

Победитель летнего кубка КВН этого года Санат Шапашов в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан отметил, что к юмору априори нужно относиться с легкостью.

"Я считаю, что юмор нельзя оценивать как-то, тем более как насмешку над языком. Это юмор без какого-то посыла. Возможно, они не знали, что будет такая реакция в Казахстане. Предлагаю его просто понять и простить", — сказал Санат Шапашов.

Кавээнщик и шоумен Малик Хасенов "курлы-мурлы"-историю назвал творческой ошибкой без злого умысла со стороны Мусагалиева.

"На самом деле, Азамату эту шутку можно простить. Он очень много делает для популяризации казахстанского юмора, он очень хороший человек. Бывают случаи, когда челочек совершает творческие ошибки. Я думаю, что никакого злого умысла не было. Я думаю, что не факт, что они сами придумывали эту шутку, ситуация раздута", — высказал мнение Малик Хасенов.

Хасенов подчеркнул, что обвинять Азамата в отсутствии патриотических чувств к Казахстану несправедливо, а "диванным критикам", вооруженным клавиатурой, посоветовал найти себе другое занятие.

"То, что мы все так принимаем на свой счет и готовы кричать "аруак" с копьями наперерез, это тоже неправильно. Можно другими средствами показывать свою любовь к Родине, чем просто в "Фейсбуке" кричать и делать перепост, мол, какая неудачная шутка", — объяснил свою позицию Хасенов.

От любви до ненависти один "курлы-мурлы"

Сам "птичий" ролик транслировался и не задевал чувства патриотов казахского языка около месяца. Степногорский стендап-комик Нурлан Сабуров выложил ролик с заголовком "Вот и поговорили" 23 июня. Шквал гневной критики обрушился на юмористов около недели назад, примерно в это же время в столице Казахстана завершился Летний Кубок КВН.

"Сборная Камызякского края", в которой играет Мусагалиев, по результатам игры заняла второе место, уступив команде "Каzахи" лишь 0,2 балла.

Шутку, озвученную Азаматом в ролике ТНТ, как говорится, только ленивый не назвал неуместной, особо чувствительные даже предложили закрыть въезд казаху на историческую Родину.

"Нурлана и Азамата уважал за их игру на сцене. Но после этого я их презираю", — написал пользователь Ержан в комментариях к видеоролику.

Оскорбившегося оратора поддержали и другие.

"Неудачная креативная идея, фактически осмеивающая казахский язык, но как мог Азамат Мусагалиев согласиться участвовать в таком? Мерзко", — написала Шолпан Али.

Впрочем, нашлись и те, кто решился со словесным оружием потопить аргументы обиженных шуткой казахстанцев.

"Вы думаете, казахский язык сейчас оскорбился, обиделся и сидит надутый? Вы сами оскорбились. Скорее всего, из-за комплекса неполноценности. Два казаха угарели (посмеялись — прим.) над самими собой. И это круто", — вступился за юмористов пользователь bagman CF3.

"Это юморист, КВНщик… Он оскорбил наш язык? Я не заметил в этом ничего оскорбительного, самоирония не более", — отметил Нурдаулет Танирберген.

Известный в Казахстане режиссер и актер Нуртас Адамбай также не остался в стороне от "курлыкающей" ситуации.

"От любви до ненависти один курлы мурлы. Неудачная шутка. Но вряд ли он хотел обидеть кого-либо. Больше стеб над самим собой. Просто не ожидали такой реакции от казахстанских зрителей. Нужно учитывать, что они все же живут в России и по-другому смотрят на некоторые вещи", — поделился мнением с пользователями Адамбай.

Шутку скоро забудут

Азамат Мусагалиев стал мега-популярным юмористом после появления на "Первом канале" в качестве капитана команды КВН "Сборная Камызякского края". В манеру шутить и харизму Азамата влюбились тысячи телезрителей, в том числе и поклонники из Казахстана. Сам Мусагалиев в интервью Sputnik откровенно признался, что душой и сердцем всегда был и останется казахом, несмотря на то, что родился в России.

После каждого выступления камызяков на сцене КВН звучит песня-отбивка со словами "Любіть нас такими, як є". Артисты призывают любить их такими, какие они есть. В том, что у "курлы-мурлы" шумихи будет именно такой хэппи-энд, не сомневается Малик Хасенов.

"Кто был зрителем Летнего кубка КВН и посмотрит позже эфир, тот увидит, что Азамат десять раз признался в любви к Казахстану и сделал это очень красиво, невероятно круто. Уверен, что как только выйдет в эфир Летний Кубок, эту шутку сразу забудут. Сто процентов", — заключил кавээнщик.



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