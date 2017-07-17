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§ NG.kz
Продолжение истории о прокладке газопровода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще о прокладке газопровода на улице Новая в Затобольске. В субботу прораб пообещал, что будет подвоз песка.В начале одинадцатого он приехал с трактористом который копал траншею ,что то замерили рулеткой по всей улице ,и уехали .Ни какого подвоза песка и осуществления работ не было ни в субботу ,ни в воскресенье ,ни в понедельник
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§ Добринцофф
Re: Продолжение истории о прокладке газопровода
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5330
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.07.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чё за газ они там ведут,улице вроде как газифицирована уже.
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Anatelus
Re: Продолжение истории о прокладке газопровода




Отправлено: 18.07.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по фото в траншее лежит пластиковая труба. Газ и пластиковые трубы теперь так можно? :-o

житель
Re: Продолжение истории о прокладке газопровода




Отправлено: 18.07.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас в Затобольске на улице Павлова аналогичная ситуация воду провели подрядчики грунт вывезли продали а засыпали песком теперь после дождей размыло дорогу и не кому дела нет одни обещания
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