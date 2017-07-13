Спец Re: Когда молчание совсем не золото #5







Отправлено: - 15:48 Здесь речь идет о стандарте GPP (то есть для аптек). Но подобный стандарт - это всего лишь одно звено из цепочки GMP-GDP-GPP (производство-дистрибьюция-аптека). То есть качество товара должно быть непрерывным и гарантированным на всех этапах. Ошибка закона была в том, что все стандарты у нас решили принять махом. что мы получили? Аптеки не могут гарантировать качество лекарств т к получают их от дистрибьюторов, которые не имеют GDP. Поэтому у нас нет ни одной аптеки в области с этим стандартом. Теперь расскажу как будет. В сентябре подтвердят срок внедрения GDP (то есть для дистрибьюторов) с января 2018, аптекам дадут отсрочку, стандарт пересмотрят по принципу российского, где сверхтребования, о которых здесь говорится, заменяют рекомендациями. Но а дистрибьюторы уже не успели, кроме СТОФАРМА. Поэтому ждем повышения цен на лекарства и перебои с поставками из Астаны, где склады соответствуют нормативам.