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§ NG.kz
В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и лжежурналистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении девяти подсудимых, совершавших совместные «рейды» по выявлению распространителей наркотиков с участием «полицейских» и «журналистов» вынесли сегодня, 17 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.
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Qwerty_86
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 18.07.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Барыги были есть и будут это кормушка ментов!!!! Поэтому им дали такие сроки ( а ведь на их месте многие за своих детей и своих родных сделали бы с ними точно так же )..ведь у барыг "КРЫША" не простая ;-)

Северус
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 18.07.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

"Сидеть должны и те и другие?"
Извини меня,получить 9,10 лет...
За убийство люди сидят меньше, 5 лет от силу...
А здесь так называемые"Подсудимые" просто хотели наказать наркоторговцев,при том,что деньги никто не вымогал,так как сами наркоторговцы просили,чтобы они не сказали никому про них и предлагали деньги...
А тут никто никого не убивал,не вымогал,это просто мошенничество.
Даже если должны сидеть но не по 10 лет.
Да и после того как сами наркоторговцы признались,никто не открыл против них уголовное дело.
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