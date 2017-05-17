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Куратор темы: nurgeldy
Вайпер .
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)




Отправлено: 17.05.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Догнал , догнал - на его фундаменте до сих пор живём .

Вайпер .
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)




Отправлено: 18.05.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Евро молодцом , уже за наши 64 руб , перевалила , да и доллар не отстаёт :-o , а "кормилица" почти на месте , вот оно - " задняя левая нога " :lol: :lol: :lol: . Тенге то как ? Укрепляется :-x :-x скоро поди 185 тенге\долл . :-x

112
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)




Отправлено: 18.05.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
скоро поди 185 тенге\дол

Тогда я буду самым ярым патриотом таможенного союза, если плюс цены ниже станут в три раза..

555
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)




Отправлено: 18.05.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тогда я буду самым ярым патриотом таможенного союза, если плюс цены ниже станут в три раза..

Героb рублёвых былин и тенговых сказаний...
Один из воспетых пророков эпоса "Акшаведы"... он так и пророчествовал " и дадут 450 за одного!"...
некоторые считают его фейковым персонажем... однако он сам считает окружающую его реальность отражением своих собственных сновидений....
:lol: :lol: :lol: :lol:
Сдается мне россияне девальнули немного рубль на 1,5 рубля с 16 мая. при одинаковой цене нефти, с учетом ухода инвесторов,
если нефть не поднимется выше 52- мы уйдем на 319.
:lol: :lol: :lol: :lol:

Вайпер .
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)




Отправлено: 19.05.17 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
"Девальнули "
:lol: :lol: :lol: :lol: не смешите меня , такое в неделю раз бывает , на данный момент "ренновация " рубля на 1% :-x

§ аргентина -ямайка
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 439
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 19.05.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
не смешите меня , такое в неделю раз бывает

так когда входить и когда выходить ?
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Вайпер .
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)




Отправлено: 19.05.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
Знал бы прикуп , жил бы в Сочи
:lol: :lol: :lol: :lol: , а не в МО :-x , хотя то ж неплохо . :lol: :lol: :lol:

555
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)




Отправлено: 04.07.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот наконец то началось, доллар притесняют со всех сторон! Начало заката. «Ситуация в других странах мира улучшается, тогда как американская экономика замедляется, и поведение доллара отражает эту ситуацию», - отмечает Марк МакКормик из TD Securities. Некоторые инвесторы считают, что динамика «американца» в этом году может положить конец бычьему тренду валюты. Периоды роста доллара, как правило, длятся порядка семи лет. «Мы подошли к переломному моменту, за которым последует масштабное падение доллара», - говорит Билал Хафиз, глава отдела валютной стратегии Nomura Securities в Лондоне. Алессио де Лонгис, потрфельный управляющий в OppenheimerFunds, в начале года ставил на сильный доллар, но теперь ожидает боковой динамики валюты. «Темпы роста в США замедляются, - отмечает эксперт. – Без реализации налоговой реформы, которая маловероятна в этом году, можно говорить о том, что бычий тренд по доллару, вероятно, подошел к концу»."

Вайпер .
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)




Отправлено: 05.07.17 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Масштабное , падение доллара , утянет за собой валюты ТС :-o , ибо не от чего , не бывае ничего . Евро - вот молодец , по прежнему ставлю только на него . :-P

§ Victor Yang
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8805
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.07.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Ну вот наконец то началось, доллар притесняют со всех сторон! Начало заката.

Омерике опять трындец? Думаю, не надо уподобляться свидомитам (тьфу,тьфу,тьфу), которые на цензоре орут про "расиеасталасьдватригодаиразвалица". У США сильная экономика, и что должно произойти - неизвестно.
Цитата:
Вайпер .:
Масштабное , падение доллара , утянет за собой валюты ТС

Если уж это случится, то тут не валюты ТС утянет, а всю мировую финансовую сферу, поскольку пока что доллар - это её фундамент.

[Исправлено: Victor Yang, 05.07.2017 - 09:09]
Профайл

Вайпер .
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)




Отправлено: 05.07.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
а я про , что ? ТС , только вперёд всех полетит
:-x

Вайпер .
Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :)




Отправлено: 07.07.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто куда , а евро 69 руб , штурмует , буду сдавать , заход на 64 руб \ евро . :lol:

Рома
Re: Курс - 185 KZT




Отправлено: 07.07.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Окорочка Амерские хорошие 15 кг ящик 8700 на складской это по 580 тенге килограмм.

Вайпер .
Re: Курс - 185 KZT




Отправлено: 11.07.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Ну , что допритеснялись ? Евро покупка в БКС 69,30 руб.
:lol: , а кому то окорочка амерские хороши :-P . Плохо одно - тенге за рублём плотно ходит , а мне надо как раньше 1\3 , 1\4 , имеется сумма в тенге , надо перекинуть ;-) пока масштабное падение не настало :-o :-o :-o

грузман
Re: Курс - 185 KZT




Отправлено: 18.07.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
слышал на базаре говорят что доллар будет 185 стоить,
револьвация будет говорят.
мол сверху команда поступила.
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