555 Re: Апдейт от 21 августа 2015: Курс - 255 KZT :) #173







Отправлено: - 13:40 Ну вот наконец то началось, доллар притесняют со всех сторон! Начало заката. «Ситуация в других странах мира улучшается, тогда как американская экономика замедляется, и поведение доллара отражает эту ситуацию», - отмечает Марк МакКормик из TD Securities. Некоторые инвесторы считают, что динамика «американца» в этом году может положить конец бычьему тренду валюты. Периоды роста доллара, как правило, длятся порядка семи лет. «Мы подошли к переломному моменту, за которым последует масштабное падение доллара», - говорит Билал Хафиз, глава отдела валютной стратегии Nomura Securities в Лондоне. Алессио де Лонгис, потрфельный управляющий в OppenheimerFunds, в начале года ставил на сильный доллар, но теперь ожидает боковой динамики валюты. «Темпы роста в США замедляются, - отмечает эксперт. – Без реализации налоговой реформы, которая маловероятна в этом году, можно говорить о том, что бычий тренд по доллару, вероятно, подошел к концу»."