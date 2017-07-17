333 Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно... #15







Отправлено: - 12:08 Не знаю какой дорогой газ, но поставил счетчик в квартире и плачу копейки. в месяц тенге 200-300 выходит. Самая дешевая коммунальная услуга. Даже ПКСК дороже выходит, а от него пользы никакой, только деньги дерут. А газом могу весь месяц пользоваться. Продукты вон как дорожают, а газ нормальная цена.