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§ NG.kz
В Костанае пройдут публичные слушания относительно возможного повышения тарифа на газ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявка о повышении цены на услуги по розничной реализации товарного газа поступила в Комитет по регулированию естественных монополий от АО "КазТрансГазАймак", говорится в распространенном ведомством пресс-релизе.
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Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 18.07.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю какой дорогой газ, но поставил счетчик в квартире и плачу копейки. в месяц тенге 200-300 выходит. Самая дешевая коммунальная услуга. Даже ПКСК дороже выходит, а от него пользы никакой, только деньги дерут. А газом могу весь месяц пользоваться. Продукты вон как дорожают, а газ нормальная цена.

тазалык
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 18.07.17 - 12:08
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