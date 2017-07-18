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≡ Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века... красной стены,красного бордюра,красной брусчатки...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века... красной стены,красного бордюра,красной брусчатки...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не кронировали, не вырубили.... зато замуровали черти.... шприцом поливать а????
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§ Сэм
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.07.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Деревама сама замуроваласяма" - Джамшут
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Наталья
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клоуны!Ведь кто то принимал эту работу?Анекдот!

§ dandiv
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.07.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потом спилят как засохнет ;-)
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))
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм крепчал

здравствуйте
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......




Отправлено: 18.07.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возле остановки КЖБИ вот так сосны замуровали

§ 112
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века......
112


(Пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как вроде эстетично..
А для полива можно канашку на 50 с отводом провести со стороны газона и туда заливать воду..
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