Sveta Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки... #46







Отправлено: - 12:01 Большущий респект Ларисе Владимировне!!! Это, действительно красота неописуемая!!! Я родилась и всю жизнь живу в Костанае, но недавно, еще до выхода этой статьи, я чисто случайно побывала в этом замечательном дворе, я была очень сильно удивлена, увидев все эти поделки и разнообразие цветов! Действительно очень впечатляет, глаз радует творческая фантазия! Видно - всё сделано с любовью и душой! Спасибо большое, Ларисе Владимировне, огромного ей здоровья и сил на долгие года!!!