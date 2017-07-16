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≡ Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки в удивительно дружелюбное и уютное пространство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дворник - это звучит гордо, уверены сегодня костанайцы, которым посчастливилось жить по адресу Садовая, 49. А убедила их в этом пенсионерка Лариса Владимировна Лебедева, которая 5 лет назад устроилась на работу в их ПКСК.
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§ Victor Yang
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8805
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лика:
и также платит зарплату.

Такую же, как и остальным дворникам? Или бонусы есть?
Профайл

Sveta
Re: Пенсионерка из Костаная превратила двор обычной многоэтажки...




Отправлено: 18.07.17 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большущий респект Ларисе Владимировне!!! Это, действительно красота неописуемая!!! Я родилась и всю жизнь живу в Костанае, но недавно, еще до выхода этой статьи, я чисто случайно побывала в этом замечательном дворе, я была очень сильно удивлена, увидев все эти поделки и разнообразие цветов! Действительно очень впечатляет, глаз радует творческая фантазия! Видно - всё сделано с любовью и душой! Спасибо большое, Ларисе Владимировне, огромного ей здоровья и сил на долгие года!!!
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