Цитата: Галым:

народ без элиты это стадо дружище,

Ну, не знаю, кто кому дружище. Но Элита и ЗНАТЬ - это о-о-о-чень разные понятия, часто очень далеко стоящие друг от друга. Элита - это учёные, изобретатели, литературные деятели... люди двигающие прогресс. "Знать" - как учит нас википедия - наследственный, привилегированный слой общества. А с поправкой на реалии, люди из этой прослойки общества, желая увеличить свои капиталы, очень часто оказываются в ... нежелательных для любого человека местах.Цитата: Галым:

а то нами правила бы элита чужая, а это свой из нашего народа.

Подвергай все сомнению. Р. Декарт