/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в Перми		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в Перми
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 июля в Перми проходил финальный турнир по спортивному пейнтболу Уральской конференции Всероссийской серии Pro-Shar Cup. Костанайская команда «Шериф» выступила в двух дивизионах.
Читать новость

Любитель
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 17.07.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:

С чего Вы взяли ? Видели ? Слышали ?
Понятно же написано: Казахстанская команда из Костаная!

§ Ваш земляк
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1016
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.07.17 - 01:50
Комментарий удален модератором.
Профайл

Ого
Re: Костанайские пейнтболисты подтвердили звание чемпионов в...




Отправлено: 18.07.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего себе, вытираны всех воен на земле в комментарии повылазели. Ну как там с мамкиного дивана то воюется, нормально?
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 2
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх