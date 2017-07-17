Хохол Re: Государственные тролли #8







Отправлено: - 22:42 Цитата: Валентин:

Нет, не путаю.

Лучше ты бы написал , что путаешь . Потому что не понимать ситуацию , эт ещё хуже (ты ж не можешь этого себе позволить ) . Возьми любую другую профессию . Строителя например , или таксиста . Тебе заплатили деньги и сказали чё делать . Ты чё будешь делать ? Исполнять . И будешь делать то , что закажет за свои деньги тебе клиент . Будь это незаконная перепланировка или поездка за дозой , и меньше всего в этом будут участвовать твоя честность и совесть . Ты ж козырнул в своей новости тем , что люди за деньги переступают свои убеждения и пишут неправду . Так это их работа , и именно в ней она заключается . Они могут изменить ситуацию , отказаться и уволиться . Пойти например работать грузчиками . Вот этот момент действительно был бы смешон и абсурден , а не тот , над которым ты якобы "хохочешь" .