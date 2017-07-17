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§ NG.kz
Государственные тролли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Ого! Ну-ка, расскажи поподробнее.
– Все очень просто. Почти каждый день к нам приходила директор департамента и давала задание на день или неделю. Определяла цели или жертвы. Например, она могла сказать: «Сегодня защищаем земельную реформу. Нужно убедить народ, что продажа земли иностранцам – это правильное решение».
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§ 74
Re: Государственные тролли
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4091
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.07.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простыня, ты че там головой стукнулся?
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§ Victor Yang
Re: Государственные тролли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8805
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так-то я не вижу в этом ничего необычного и плохого. Раньше были ТВ, радио и газеты. Сейчас новый инструмент появился - интернет.
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§ Валентин
Re: Государственные тролли
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6262
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я это сюда принёс не поужасаться, а скорее для информации, если кто не сталкивался.
И, конечно, посмеяться.
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10й рег
Re: Государственные тролли




Отправлено: 17.07.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Простыня, ты че там головой стукнулся?

при рождении

Гость
Re: Государственные тролли




Отправлено: 17.07.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх! Обидно за простыню. Умный же, талантливый. Где то в глубине души. Где то очень глубоко.
А пишет всякую керню, несет такое, что читать противно.
Неужели так и будет привязан, как раб на галерах? Неужели не найдет в себе силы, порвать этот порочный круг и уволиться? Найти в себе внутренний стержень и новую отрасль для применения своих таланов?

Ps Интересно :-x промолчит или обзываться начнет...

Хохол
Re: Государственные тролли




Отправлено: 17.07.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну я это сюда принёс не поужасаться, а скорее для информации, если кто не сталкивался.
И, конечно, посмеяться.

Смех какой то у тебя , мягко сказать ненормальный . Ты путаешь возможность самовыражаться с работой . Работа у них такая , за деньги . Каждый из нас зависим от чего в этом мире . И так называемые "государственные тролли" просто выполняют свою работу . От них же не требуют быть до мозга костей фанатами своей писанины . Эт своего рода бизнес , ведь в бизнесе тоже спрос рождает предложение . В любой деле , кто платит , тот и заказывает музыку и почему это не должно касаться просторов интернета ?

§ Валентин
Re: Государственные тролли
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6262
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ты путаешь


Нет, не путаю.
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Хохол
Re: Государственные тролли




Отправлено: 17.07.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Нет, не путаю.

Лучше ты бы написал , что путаешь . Потому что не понимать ситуацию , эт ещё хуже (ты ж не можешь этого себе позволить ) . Возьми любую другую профессию . Строителя например , или таксиста . Тебе заплатили деньги и сказали чё делать . Ты чё будешь делать ? Исполнять . И будешь делать то , что закажет за свои деньги тебе клиент . Будь это незаконная перепланировка или поездка за дозой , и меньше всего в этом будут участвовать твоя честность и совесть . Ты ж козырнул в своей новости тем , что люди за деньги переступают свои убеждения и пишут неправду . Так это их работа , и именно в ней она заключается . Они могут изменить ситуацию , отказаться и уволиться . Пойти например работать грузчиками . Вот этот момент действительно был бы смешон и абсурден , а не тот , над которым ты якобы "хохочешь" .

§ Ваш земляк
Re: Государственные тролли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1016
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.07.17 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждём-с комментов от бывалой простыни... Неужели вброс?! Да неужто свой Ассанж нарисовался с Брэдли Мэннингом?!
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Все просто
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 06:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Найти в себе внутренний стержень и новую отрасль для применения своих таланов?

В колхоз, на восстановление с/хозяйства. С таким "талантищем" и техника не нужна. В ручную.

Все просто
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 07:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Будь это незаконная перепланировка или поездка за дозой , и меньше всего в этом будут участвовать твоя честность и совесть

Надо же, а я думал что честность и порядочность должны быть выше всего. Вас не поймешь. В Союзе, все работали за идею, а Вам эта идея по истечении времени, стала поперек горла. Оказывается Советы врали нам - как Вы говорите, а мы то наивные - с чистой душой и сердцем впитывали в себя эти идеи. А сейчас то, оказывается все просто: платите и мы готовы на все - это же работа. Так Вы, чем лучше комиссаров? Вы продали себя и свою совесть за деньги. Ну есть такой библейский персонаж.

андрей
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 09:19
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Государственные тролли




Отправлено: 18.07.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
порвать этот порочный круг и уволиться?

Какой порочный круг?
Зачем уволиться?
Мне нравится моя работа.
И я даже не собираюсь бросать писать на PL/SQL-е.
Цитата:
Create Or Replace procedure To_All Is
Begin
Raise_Application_Error(-20000, 'Go home, fools :)');
End;
/

)))

§ Ваш земляк
Re: Государственные тролли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1016
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.07.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Вы продали себя и свою совесть за деньги. Ну есть такой библейский персонаж.

Это люди-флюгеры.Откуда или за что денежки капают, за то и будут попу рвать...
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