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≡ Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить общественные огороды — в акимате Костанайской области обсуждали, как удержать цены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В мае-июне значительно подорожали овощи местного производства. Дорого стоили и стоят сейчас привозные картошка, лук. Овощи входят в перечень из 19 социально значимых продуктов, цены на которые государство берется стабилизировать.
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агашка
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 17:12
Комментарий удален модератором.

§ Грибоедов
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько семей в 2018 году угнали на общественные огороды... Из воспоминаний уцелевших.
Профайл

Хохол
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посёлки умирают , города растут в своих размерах . Обычный городской житель ( который на госслужбе ) занят или бумаготворчеством , или (который на вольных хлебах) в сфере услуг . Конечно сидя в сытном и уютной городе охота что б кто то и где то за копейки выращивал хлеб , молоко , овощи , фрукты и т.д . Вполне нормальное человеческое желание . Тока сейчас , когда все поголовно стали умными и образованными , пахать "за дарма", дураков почему то нет . Всё повышается , а продукты почему то должны стоить копейки . Эт только МРП , бензин или электричество можно повышать , а например мясо или картошку , не сметь .

SS
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 22:54
Комментарий удален модератором.

SS
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 22:57
Комментарий удален модератором.

SS
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 23:12
Комментарий удален модератором.

SS
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 17.07.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
кого-кого привлекать? :-)

градо-образу-ющие-пред-прия-ти-я! Словотакоедлинное из архаизма и анахронизма эпохи СССР! Проблема в том,что Аким слово-то выучил,а значение этого слова,Акиму невдомёк. Вот,например,ГОК. Частное предприятие.Бросит выпускать золотые слитки для себя и пойдёт полоть за бесплатно картофель для Акима. Ну это типа,трахаю я жену,а тут приходит акимыч и говорит "Харе совершать эти нелепые движения! Госбюджет трещит по швам! Решили мы жену твою на панель вывести!" Ну у меня естественно мысль возникла,а здоров ли Акимушка?

Алибек
Re: Наказывать за невыполнение меморандумов и заводить...




Отправлено: 18.07.17 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Кроме того, с начала текущего года было отправлено в Узбекистан 2 300 т картофеля и 7 000 тонн овощей в Российскую Федерацию.

вот на это обратили внимание, а это грозный предвестник наступления неурожайных годов, помните в прошлом году овощи пшеницу ни Россия ни Казахстан не знали куда девать, Россия что бы поддержать своего таваропроизводителя и в связи с санкциями постоянно находило в овощах и зерне из средней Азии, Белоруссии, Казахстана всякую бяку и заворачивала их обратно? почему, а потому что этого добра у них самих хватало, теперь наступают неблагоприятные годы продовольствие хватать не будет, так как Россия огромная страна да еще и под санкциями в добавок к этому, сами ввели санкции, маневр сужен, и не надо там всякое придумывать типа, "ужесточение выполнения меморандума" "организацию общественных огродов на землях населенных пунктов" этим положение не спасем, остается одно или повышать цены до неподъемных для Российского Рынка, получается и нашего, или ввести ограничение на вывоз продукции, я полагаю над этим вопросом уже работает правительство, а на местах этот курины разговор для народа, что бы его успокоить.
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