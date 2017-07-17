Цитата: Грибоедов:

Кроме того, с начала текущего года было отправлено в Узбекистан 2 300 т картофеля и 7 000 тонн овощей в Российскую Федерацию.

вот на это обратили внимание, а это грозный предвестник наступления неурожайных годов, помните в прошлом году овощи пшеницу ни Россия ни Казахстан не знали куда девать, Россия что бы поддержать своего таваропроизводителя и в связи с санкциями постоянно находило в овощах и зерне из средней Азии, Белоруссии, Казахстана всякую бяку и заворачивала их обратно? почему, а потому что этого добра у них самих хватало, теперь наступают неблагоприятные годы продовольствие хватать не будет, так как Россия огромная страна да еще и под санкциями в добавок к этому, сами ввели санкции, маневр сужен, и не надо там всякое придумывать типа, "ужесточение выполнения меморандума" "организацию общественных огродов на землях населенных пунктов" этим положение не спасем, остается одно или повышать цены до неподъемных для Российского Рынка, получается и нашего, или ввести ограничение на вывоз продукции, я полагаю над этим вопросом уже работает правительство, а на местах этот курины разговор для народа, что бы его успокоить.