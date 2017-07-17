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≡ Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на «ЭКСПО-2017» станет встреча в Астане со знатными земляками «Туган жер»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на «ЭКСПО-2017» станет встреча в Астане со знатными земляками «Туган жер»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 17 июля, на аппаратном совещании в областном акимате речь шла о содержании дней региона на международной выставке. Костанайская область будет представлять себя с 5 до 9 августа, в столицу отправится около 300 человек.
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андрей
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...




Отправлено: 18.07.17 - 07:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ....а ведь каких то 30 лет назад был нормальный город .30 лет всего то ....

1504
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...




Отправлено: 18.07.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Галым:
народ без элиты это стадо дружище,

Ну, не знаю, кто кому дружище. Но Элита и ЗНАТЬ - это о-о-о-чень разные понятия, часто очень далеко стоящие друг от друга. Элита - это учёные, изобретатели, литературные деятели... люди двигающие прогресс. "Знать" - как учит нас википедия - наследственный, привилегированный слой общества. А с поправкой на реалии, люди из этой прослойки общества, желая увеличить свои капиталы, очень часто оказываются в ... нежелательных для любого человека местах.Цитата:
Галым:
а то нами правила бы элита чужая, а это свой из нашего народа.

Подвергай все сомнению. Р. Декарт

Алибек
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...




Отправлено: 18.07.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Да ....а ведь каких то 30 лет назад был нормальный город .30 лет всего то ....

вы имеете в виду Целиноград или Кустанай? нормальны это как?

Гость
Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на «ЭКСПО-2017» станет встреча в Астане со знатными земляками «Туган жер»




Отправлено: 18.07.17 - 10:06
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