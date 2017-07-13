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§ NG.kz
Когда молчание совсем не золото
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В номере за 29 июля «НГ» рассказывала о ситуации, в которой оказались около 140 небольших аптек в Костанайской области в связи с введением стандартов GPP. Их требования ставят, как заявляют предприниматели, малый и средний бизнес в этой сфере на грань закрытия.
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007
Re: Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 13.07.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутатам бы поближе к электорату. Уже наверно год трубят про эти евростандарты, а им все тихо и молчание. Слушать бы внимательнее, а не когда отпуск.

CA
Re: Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 13.07.17 - 02:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Депутат Парламента с марта 2016 года Клименко - известный в области предприниматель
Согласен.
:-) Цитата:
Однако выяснилось, что депутат, выпускник Омской медицинской академии по специальности фармацевт-провизор,
:-o А во вчерашней газете, Ваню называли врачом-педиатром
:-(

Виктор
Re: Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 13.07.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему мы тянемся к Европе и США только на бумажках. Видимо на реальные дела и производства мозгов совсем не осталось. Только папка под мышкой с кучей бумажкой, а в голове - опилки.

§ Доктор СИЗО
Re: Когда молчание совсем не золото
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3540
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 13.07.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виктор:
Видимо на реальные дела и производства мозгов совсем не осталось. Только папка под мышкой с кучей бумажкой, а в голове - опилки

- еще один петушок с полочки соскочил.... поучить людей вздумал.... погуглите и узнайте во сколько миллиардов долларов обходится возведение современного фармацевтического предприятия и в придачу крупного НИИ с сотней докторов, кандидатов наук и лаборантов для создания медикаментов.....и все забывают, про его Величество Окупаемость производства....
-не было никогда в Казахстане реальных производств.... если не считать некоторых отсталых не эвакуированных кожевенных и химических производств....
Профайл

Спец
Re: Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 14.07.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь речь идет о стандарте GPP (то есть для аптек). Но подобный стандарт - это всего лишь одно звено из цепочки GMP-GDP-GPP (производство-дистрибьюция-аптека). То есть качество товара должно быть непрерывным и гарантированным на всех этапах. Ошибка закона была в том, что все стандарты у нас решили принять махом. что мы получили? Аптеки не могут гарантировать качество лекарств т к получают их от дистрибьюторов, которые не имеют GDP. Поэтому у нас нет ни одной аптеки в области с этим стандартом. Теперь расскажу как будет. В сентябре подтвердят срок внедрения GDP (то есть для дистрибьюторов) с января 2018, аптекам дадут отсрочку, стандарт пересмотрят по принципу российского, где сверхтребования, о которых здесь говорится, заменяют рекомендациями. Но а дистрибьюторы уже не успели, кроме СТОФАРМА. Поэтому ждем повышения цен на лекарства и перебои с поставками из Астаны, где склады соответствуют нормативам.

Ирина
Re: Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 14.07.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред какой то

77
Re: Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 15.07.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а дальше: сертификат GPP-10000 или 20, или 30 евро срок изготовления- один день.

77
Re: Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 15.07.17 - 17:46
Комментарий удален модератором.

Ох
Re: Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 17.07.17 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"5.6 Для выполнения мероприятий, нацеленных на профилактику
заболеваний и выявлению ранних симптомов, аптечной организацией МОЖЕТ
проводиться диагностическое тестирование. Выполнение диагностического
тестирования пациентов (отдельных физиологических параметров:
тестирование на беременность, на содержание сахара в крови, температуры
тела, изменение артериального давления, веса, роста) осуществляет
соответственно обученный персонал.
Для этого необходимо:
- наличие соответствующего места/помещения для проведения
тестирования;
- наличие стандартных операционных процедур (СОП) по проведению
тестирования;
- наличие поверенного в установленном законом порядке
оборудования, применяемого в процедурах проведения диагностического
тестирования;
- поддержание связи фармацевта с лечащим врачом при длительном
лечении пациента;
- соответствующая профессиональная подготовка фармацевта по
предоставлению пациенту надлежащей консультации, включая направление
к врачу, а также предоставление доврачебной помощи в случаях, когда это
необходимо по результатам теста."

Еще раз обращу внимание - .....МОЖЕТ проводиться диагностическое тестирование.
Правилаочень верные, однако не для Казахстана. Это в США или Евросоюзе куда не ткни есть определенный набор услуг и товаров, хоть в мегаполисе, хоть в деревушках, везде есть супермаркет, больница, СТО, дантист и т.д. У нас же людям приходится не то чтобы с районов, даже по городу носишься-ищешь определенные препараты. Про взаимодействие врача и фармацевта, относительно каждого конкретного пациента - это вообще трэш-фантазии.

Спец
Re: Когда молчание совсем не золото




Отправлено: 18.07.17 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приложение 5
к приказу Министра здравоохранения
и социальной защиты
Республики Казахстан
от 27 мая 2015 года № 392
4.7. Для выполнения мероприятий, нацеленных на профилактику заболеваний и выявление ранних симптомов, аптечной организацией проводится диагностическое тестирование. Выполнение диагностического тестирования пациентов (отдельных физиологических параметров: тестирование на беременность, на содержание сахара в крови, температуры тела, изменение артериального давления, веса, роста) осуществляет врач или соответственно обученный персонал.
Для этого в аптечной организации необходимо:
наличие соответствующего места (помещения) для проведения тестирования;
наличие СОП по проведению тестирования;
наличие поверенного в установленном законом порядке оборудования, применяемого в процедурах проведения диагностического тестирования;
поддержание связи фармацевта с лечащим врачом при длительном лечении пациента;
соответствующая профессиональная подготовка фармацевта по предоставлению пациенту надлежащей консультации, включая направление к врачу, а также предоставление доврачебной помощи в случаях, когда это необходимо по результатам теста.

Это из приказа. Как видите слово МОЖЕТ нет. Если прочитать приказ полностью, то увидите, что это все ТРЕБОВАНИЯ.
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