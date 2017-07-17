безумец Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и... #9







Отправлено: - 00:36 рога и копыта или новые дети лейтенанта Шмидта ,,осталось Остапа Бендера разыскать ,,тяжело им там будет ,но кто их заставлял ,ведь сами виноваты ,,от силы 5-6 лет отсидят и все,,кто то поумнеет ,кто то наоборот,,у нас это как трехглавый дракон - одних амнистировали ,других посадили,,а чем одни от других отличаются ,,с каждого рядового налогоплательщика идут поступления на содержание таких тунеядцев ,,каждый преступник должен выплатить компенсации в тройном тарифе за причиненный ущерб ,согласно старым степным законам ,,ведь табуны и отары не у всех имеются