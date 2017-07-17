ГИП Re: Микрорайон аэропорт после ливня #22





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Регистрация: 25.05.09 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 03:18 Цитата: yudjin:

Интересно, хоть одна из реконструируемых капитально в последние годы улиц, обзавелась достойной ливнёвкой?

Стоит обратить внимание на то, что по требованиям экологических норм и СанПиНов, при строительстве или реконструкции улично-дорожной сети в населенных пунктах (не путать последнее с текущим и кап.ремонтом улиц, когда новыми требованиями в некоторых случаях возможно пренебречь из-за больших капитальных затрат при соблюдении всех требований) запрещается сброс поверхностных вод с проезжей части на дневную поверхность прилегающей к улице (дороге) территории. Судя по всему, действительная реконструкция, например, "аэропортовской трассы" будет далеко не скоро.



Цитата: Валентин:

Я полагаю, это сложно и сильно дорого.

Но когда-то это нужно начинать.



Про данный новый микрорайон можно сказать следующее. Если исходить из принципа вертикальной планировки населенных пунктов, то преимущественным вариантом отвода поверхностных стоков с придомовой территории является отвод воды в придорожную дождевую канализацию. В данном случае на "аэропортовской трассе" ливневки нет, да и дорога эта появилась гораздо раньше нового микрорайона.

Такой вариант вертикальной планировки как в затронутом данной новостью микрорайоне, где пониженное место расположено возле пересечения внутридворовых проездов, там, где сейчас огромная лужа, вполне возможен - но только с наличием дождеприемного колодца дождевой канализации. А вот дальнейший отвод поверхностной воды, например, за этот дом с которого вели видеосъемку по рядом расположенному левее дома дворовому проезду в сторону «от города» или отвод в придорожную полосу у «трассы на аэропорт» далеко не верное и не правильное решение.

Лично моё мнение, что в изначальном проекте вертикальной планировки этого микрорайона, дождеприемный колодец в самом пониженном месте внутридворовых проездов на месте нынешней лужи был предусмотрен. А вот есть ли он на самом деле сейчас и функционирует ли он, то это большой вопрос.

Надеюсь, что читатель, который прислал это видео, возможно ответит на вопрос, есть ли там где-либо на самом деле дождеприемный колодец.

Почему жители этого микрорайона не обращаются с вопросом в Аимат, который принимал в эксплуатацию жилые дома с придомовой территорией?

Данный микрорайон не маленький, и улично-дорожная сеть немалая по площади. Судя по всему, дождевая канализация есть, и она судя по всему не достроена и не функционирует, так как район строится.

Если честно, как-то не укладывается в голову, ей богу, что могли такое пониженное место оставить без дождеприемного колодца и дождевой канализации, неужели у акимата в службах так всё запущено?

Знаком не много с проектом аэропорта, что там на летном поле предусмотрено устройство водосточно-дренажной сети на летном поле, а также предусмотрен отвод поверхностного стока с мест стоянок и перронов. Предусмотрены очистные сооружения с отводом дождевых стоков с территории аэропорта.

Возможно дождевая канализация микрорайона связана с отводом поверхностного стока с территории аэропорта, ведь водосборная поверхность летного поля аэродрома на порядок больше площади этого микрорайона.

Собираюсь в августе в гости на Родину. Обязательно заеду к коллегам в «Казаэропроект» в Алма-Ате. Побольше расспрошу про многострадальный проект реконструкции костанайского аэропорта, экспертиза которого назначена на осень. Узнаю про возможную связь водоотведения с территории аэропорта и дождевой канализации прилегающего нового микрорайона.

А жителям посоветовал бы обратится в Акимат с законным вопросом, почему в новом микрорайоне такие огромные лужи на дворовых проездах почти до входа в подъезды домов?

Если дождевая канализация есть, но она не функционирует, так как не достроена, то почему не обеспечен построечный временный водоотвод, который необходим на строящейся (застраиваемой) территории, где инженерные сети не достроены и полностью не введены в эксплуатацию



Цитата: Валентин:

Надо специалистов спрашивать, того же ГИПа, только редко он тут бывает.

Времени почти нет свободного, но читать НГ немного успеваю



[Исправлено: ГИП, 18.07.2017 - 00:19]