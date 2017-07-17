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Валентин:
Ну я это сюда принёс не поужасаться, а скорее для информации, если кто не сталкивался.
И, конечно, посмеяться.
Смех какой то у тебя , мягко сказать ненормальный . Ты путаешь возможность самовыражаться с работой . Работа у них такая , за деньги . Каждый из нас зависим от чего в этом мире . И так называемые "государственные тролли" просто выполняют свою работу . От них же не требуют быть до мозга костей фанатами своей писанины . Эт своего рода бизнес , ведь в бизнесе тоже спрос рождает предложение . В любой деле , кто платит , тот и заказывает музыку и почему это не должно касаться просторов интернета ?