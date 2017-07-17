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§ NG.kz
В Костанае пройдут публичные слушания относительно возможного повышения тарифа на газ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявка о повышении цены на услуги по розничной реализации товарного газа поступила в Комитет по регулированию естественных монополий от АО "КазТрансГазАймак", говорится в распространенном ведомством пресс-релизе.
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Гость
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 17.07.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять только депутатам разрешат голосовать?

xm
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 17.07.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это для галочки, так что не парьтесь

12
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 17.07.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Опять только депутатам разрешат голосовать?


ну плюс таксист с бутылкой водки возле горгаза
сделает сотню фоток, что он приветствует повышение на
газ в сто раз.

человек
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 17.07.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
куда еще выше то? и так золотой газ.. за отопление и так бешеный деньги отдаем.. слов нет.

гость
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 17.07.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А долги за неправомерный коэффициент всем погасили?

§ 112
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4186
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газ нужно подымать раз в пять..
Не секрет, когда в доме холодно, мы включаем газ в первую очередь, а потом только электрическую комнатогрелку..
Ну и плюс законы ТС, где предполагается олигархам быть еще богаче..
Кстати приятная новость, в Казактелекоме сняли плату за коммисию..
Но я все равно отказался от одного из, телефона..
От газа не откажешься..
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§ Гений
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...
Гений


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 15.04.12
Отправлено: 18.07.17 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо в своё время оказался от газа , поставил электроплиту печь с.в.ч и только за электричество переживаю , а если бы и за газ переживал то ваще , Всем добра ,
Я сакгласен за повышение цен , только если всем директорам и их замам в Горгазе понизят зарплаты до 50 000 тенге , чтоб они знали как это платить за газ по их расценкам хи хи хи :-) :-) :-)
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ТАНОМИ
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 18.07.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати приятная новость, в Казактелекоме сняли плату за коммисию.

Уточните, пожалуйста, где именно можно платить без комиссии? Сегодня платили за услуги Казтелекома, содрали 280 тенге за оплату 7- ми тыс.

§ Медный
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.07.17 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Газ нужно подымать раз в пять..

Это чем Вы аргументируете?

А вообще кто мне расскажет? будут слушания и от граждан выступит гражданин и скажет: мы не будем платить за газ, если он подорожает! Оставят ли цены на прежнем уровне? :lol: :lol: :lol:
К чему эти слушания? если грядёт повышение, единственное что может быть там решается (и то я сомневаюсь) насколько повышать. И никак не обсуждается: откуда взять деньги гражданам на новые ЛУЧШИЕ тарифы? :oops:
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ТАНОМИ
Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно...




Отправлено: 18.07.17 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
А вообще кто мне расскажет? будут слушания и от граждан выступит гражданин и скажет: мы не будем платить за газ, если он подорожает! Оставят ли цены на прежнем уровне?

Несколько раз довелось присутствовать на общественных слушаниях по поводу повышения цен на электроэнергию. Поставщики с цифрами в руках, как дважды два, доказывали, почему нужно повышать тариф. А гражданину простому, чтобы опровергнуть эти цифры, надо иметь доступ к этой "кухне" - откуда мы знаем, верны ли их цифирки? Только кто ж нас к ним допустит! Так что все эти слушания - далбаса! Шансов отклонить заяву поставщиков, если власти одобряют, у населения нет!
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