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≡ Что известно о задержанных руководителях "Казавиаспас" и "Казавиалесохрана"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Что известно о задержанных руководителях "Казавиаспас" и "Казавиалесохрана"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об их аресте стало известно сегодня, 17 июля. Гендиректор АО "Казавиаспас" КЧС МВД РК Досымбеков и гендиректор РГКП "Казавиалесохрана" МСХ РК Сексенбаев, по данным Национального бюро по противодействию коррупции, задержаны при получении взятки в $50 000 за подписание контракта на приобретение вертолета марки "МИ-171Е" стоимостью $12 млн.
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Ректор
Re: Что известно о задержанных руководителях...




Отправлено: 17.07.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кошмар!

FOMA
Re: Что известно о задержанных руководителях...




Отправлено: 17.07.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за подписание контракта на приобретение вертолета марки "МИ-171Е" стоимостью 12 млн долларов.

Это напомнило мне 90-е. Когда огромный 3-х фазный двигатель стоимостью несколько десятков тысяч (в те времена) разбивали и продавали медную обмотку за несколько сотен! Казахстан 25 лет спустя! Прогресс на лицо и в динамике.

§ 112
Re: Что известно о задержанных руководителях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4186
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она, советская закалка..
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12
Re: Что известно о задержанных руководителях...




Отправлено: 17.07.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Когда огромный 3-х фазный двигатель стоимостью несколько десятков тысяч (в те времена) разбивали и продавали медную обмотку за несколько сотен! Казахстан 25 лет спустя!

Цитата:
112:
Вот она, советская закалка..


человек сознался. почему кто читает , не реагирует?

§ Медный
Re: Что известно о задержанных руководителях...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Всё ворьё советское? Ну ничего себе... я в шоке!!! вот это генетическая память! :lol: :lol:
Профайл

§ 112
Re: Что известно о задержанных руководителях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4186
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
вот это генетическая памят

Это не память.
Это годы рождения и становления..
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§ Медный
Re: Что известно о задержанных руководителях...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

а те кому сейчас 30? и пойманы на взятках и злоупотреблениях? ну эти то по генетической памяти ? ;-)
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§ 112
Re: Что известно о задержанных руководителях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4186
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
кому сейчас 30?

Я по статье вообще то.
Согласно писанному годам рождения..
Че ты там мне за их детей впариваешь?
Да, их дети тоже такие, что непонятно?
Профайл

§ 112
Re: Что известно о задержанных руководителях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4186
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ну эти то по генетической памяти

Господи..
Какая такая генетическая память?
Ты вообще хоть немного видел как детишек в 90х продвигали в гимназии, ВУЗы, в ту же Академию, чтобы официально откосить от армии и пройти военную кафедру?
Им да, им сейчас по 30 именно..
И что, эти детишки, видевшие все Это на своем примере, стали какими то Святыми?
От то ты отжигаешь!
Профайл

§ 112
Re: Что известно о задержанных руководителях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4186
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати пройти всю Академию, я сам с этим столкнулся, стоило 5 штук до 8ми в год.
Просто кафедра 2 штуки бакинских, откошение..
Просто поступить в начале 90х мне например, тысяч 50 тенге в СХИ..
Без экзаменов и прочего и прочего..
Я виноват что сам не захотел..
Эх ты, тебе что, лет 18?
Профайл

§ Медный
Re: Что известно о задержанных руководителях...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.07.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

так это не я отжигаю в ветках форума, а Марик Батькович (Закарьевич кажись)
У него к месту и не к месту ТС, советский союз... виноваты
А про генетическую память, это я с сарказмом ;-)

[Исправлено: Медный, 18.07.2017 - 00:05]
Профайл

§ 112
Re: Что известно о задержанных руководителях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4186
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.07.17 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
него к месту и не к месту ТС, советский союз.

Хм..
По теме смотри, мне лень искать это опять, там год рождения 56й и 59й вроде.
Образование советское еще.
Думаю вопрос исчерпан..
Профайл

осведомленный
Re: Что известно о задержанных руководителях...




Отправлено: 18.07.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АУЕ это вообще то приветствие эеков а воздух казакша АУА
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