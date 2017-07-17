Цитата: Медный:

ну эти то по генетической памяти

Господи..

Какая такая генетическая память?

Ты вообще хоть немного видел как детишек в 90х продвигали в гимназии, ВУЗы, в ту же Академию, чтобы официально откосить от армии и пройти военную кафедру?

Им да, им сейчас по 30 именно..

И что, эти детишки, видевшие все Это на своем примере, стали какими то Святыми?

От то ты отжигаешь!