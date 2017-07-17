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≡ В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила Кондратенко поздравили с днем рождения коллеги 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила Кондратенко поздравили с днем рождения коллеги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично вручить подарок Михаилу Степановичу приехали начальник и заместитель начальника Департамента уголовно-исправительной системы по Костанайской области Тлеуберген КОНЕКБАЕВ и Болат БАЙЖАНОВ. Именно в этой системе Кондратенко проработал всю жизнь.
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CA
Re: В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила...




Отправлено: 18.07.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На пенсию ушел в 1971 году в должности заместителя начальника исправительно-трудовой колонии №52.
Цитата:
Алибек:
вы правы!!! мы их потомки.

Доктор СИЗО (Следственный ИЗОлятор)?

осведомленный
Re: В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила...




Отправлено: 18.07.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
боевой братство , странно слышать и читать.

§ Медный
Re: В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.07.17 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алибек:
а что сейчас твориться

да так мелочи! вор, на вору и вором погоняют. Коррупционер, на коррупционере... ну вы поняли :-)
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§ Медный
Re: В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.07.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард:

это был так сказать клич нашим "любимчикам" :lol:
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§ Медный
Re: В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.07.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот и показался один из подобных. :-)
Цитата:
СА

извиняюсь, я навешиваю ярлыки, мне тут знающие люди сказали. Это не люди "сами окрашивают себя в цвета, в которые себя окрашивают" Это я их крашу :lol:
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