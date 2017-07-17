Медный Re: В Костанае 99-летнего ветерана войны и труда Михаила... #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 130

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:59 ну вот и показался один из подобных.

Цитата: СА

извиняюсь, я навешиваю ярлыки, мне тут знающие люди сказали. Это не люди "сами окрашивают себя в цвета, в которые себя окрашивают" Это я их крашу