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§ NG.kz
Микрорайон аэропорт после ливня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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§ Медный
Re: Микрорайон аэропорт после ливня
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока не будет сделано всё по уму с учётом всех возможных для нашего климата особенностей, любое строительство можно считать отмыванием денег :-x
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§ berdan
Re: Микрорайон аэропорт после ливня
berdan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 66
Регистрация: 06.01.08
Отправлено: 17.07.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая крутая ливнёвка - это улица Гоголя, начиная от Баймагамбетова и до Каирбекова :-)
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§ Victor Yang
Re: Микрорайон аэропорт после ливня
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8805
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Пока не будет сделано всё по уму с учётом всех возможных для нашего климата особенностей

Понимаешь, так город нужно перестроить. Ну нет у нас сейчас системы отведения дождевых вод. А когда будет - будет появляться по мере реконструкций улиц. И весь город она опутает разве что через пару десятков лет.
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§ Медный
Re: Микрорайон аэропорт после ливня
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Как бы уже давно пора начинать, не правда ли?! ;-)
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§ Медный
Re: Микрорайон аэропорт после ливня
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то дамбу размыло... так это наследие кГовавого режима, а вот свежепостроенное топит.. так это ну....
оправдания они как Д... в Ж... у каждого найдутся :-x
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CA
Re: Микрорайон аэропорт после ливня




Отправлено: 18.07.17 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
и мальков запускать. :lol: :lol: :lol:

Они там уже есть! Мальки комаров. Мотыли называются.
:lol:

§ пешеход
Микрорайон аэропорт после ливня
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 18.07.17 - 01:46
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