Цитата: Медный:

Пока не будет сделано всё по уму с учётом всех возможных для нашего климата особенностей

Понимаешь, так город нужно перестроить. Ну нет у нас сейчас системы отведения дождевых вод. А когда будет - будет появляться по мере реконструкций улиц. И весь город она опутает разве что через пару десятков лет.