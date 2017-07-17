ТАНОМИ Re: В Костанае пройдут публичные слушания относительно... #10







Отправлено: - 01:03 Цитата: Медный:

А вообще кто мне расскажет? будут слушания и от граждан выступит гражданин и скажет: мы не будем платить за газ, если он подорожает! Оставят ли цены на прежнем уровне?

Несколько раз довелось присутствовать на общественных слушаниях по поводу повышения цен на электроэнергию. Поставщики с цифрами в руках, как дважды два, доказывали, почему нужно повышать тариф. А гражданину простому, чтобы опровергнуть эти цифры, надо иметь доступ к этой "кухне" - откуда мы знаем, верны ли их цифирки? Только кто ж нас к ним допустит! Так что все эти слушания - далбаса! Шансов отклонить заяву поставщиков, если власти одобряют, у населения нет!