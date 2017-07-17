/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и лжежурналистов 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и лжежурналистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении девяти подсудимых, совершавших совместные «рейды» по выявлению распространителей наркотиков с участием «полицейских» и «журналистов» вынесли сегодня, 17 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.
Читать новость

Коренной
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 17.07.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жесть....и это у нас в городе?Я в шоке..

Ужас
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 17.07.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Мошенничеством» Халыков называл подбрасывание наркотиков в ходе "рейдов", запугивание и избиение "задержанных", чтобы те признались"
Что за дичь???
По ходу дела,было выяснено было то,что это не просто люди,а самые настоящие наркоторговцы,которые продолжали и продолжают травить людей,сколько людей страдают от этих наркотиков,сколько людей от них умирают,а на это просто закрыли глаза!Подбрасывание наркотиков? Подбрасывание наркотиков НАРКОТОРГОВЦАМ?
Сами хоть понимают что пишут...

§ Грибоедов
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ушлёпки! У одного утырка на майке провокационная надпись, надо было еще накинуть лет пять за прозрачные намеки. Скоты. Надеюсь, они встретятся на нарах с теми, кого запугивали.
Профайл

Смотритель
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 17.07.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"включая организацию и участие в ОПГ, вымогательство, нарушение неприкосновенности жилища, незаконное лишение свободы, самовольное присвоение звания представителя власти."
А теперь давайте рассмотрим что же такое мошенничество-
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество.
Как я заметил,здесь самое настоящее мошенничество.
Да и тем более так называемые "потерпевшие",самые настоящие наркоторговцы.
Я за Мир без наркотиков...
Лучше вместо этих "Подсудимых",сидели эти наркоторговцы...
Мир стал бы чуть лучше.

Гость_
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 17.07.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хилая компания...
Как такое могло быть?!
Не знаю как это надо квалифицировать, но сам факт что такое было возможно говорит о том какое же хилое общество, как это сразу не заметили?!

Надежда
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 17.07.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как иногда видно людей ,по которым тюрьма плачет,а также насколько мир тесен в нашем городе. Илья Кузнецов в чёрном списке на вайцапе у наших предпринимателей сдающих посуточно квартиры. Это не всякий умудрится ,так разбомбить квартиру ,как этот юноша. При чём у него была уже судимость небольшая в подростковом возрасте. Мальчик приятной внешности ,а такой проблемный.

Qwerty_86
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 17.07.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]Грибоедов: легко судить со стороны..не суди да не судим будешь

§ Медный
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.07.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Смотритель:
Лучше вместо этих "Подсудимых",сидели эти наркоторговцы...

сидеть должны и те и другие
Профайл

безумец
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...




Отправлено: 18.07.17 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рога и копыта или новые дети лейтенанта Шмидта ,,осталось Остапа Бендера разыскать ,,тяжело им там будет ,но кто их заставлял ,ведь сами виноваты ,,от силы 5-6 лет отсидят и все,,кто то поумнеет ,кто то наоборот,,у нас это как трехглавый дракон - одних амнистировали ,других посадили,,а чем одни от других отличаются ,,с каждого рядового налогоплательщика идут поступления на содержание таких тунеядцев ,,каждый преступник должен выплатить компенсации в тройном тарифе за причиненный ущерб ,согласно старым степным законам ,,ведь табуны и отары не у всех имеются

* Ваш земляк
Re: В Костанае вынесен приговор группе лжеполицейских и...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1010
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.07.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего про ментов, им помогавшим, промолчали?! Имена боялись засветить?! Или менты про этого "Павлика Морозова" типа не знали?! Оооочень много вопросов возникает... Да только кто на них ответит после суда...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Ваш земляк, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 78
Пользователей: 2
Всего: 80

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх