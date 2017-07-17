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§ NG.kz
Что известно о задержанных руководителях "Казавиаспас" и "Казавиалесохрана"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об их аресте стало известно сегодня, 17 июля. Гендиректор АО "Казавиаспас" КЧС МВД РК Досымбеков и гендиректор РГКП "Казавиалесохрана" МСХ РК Сексенбаев, по данным Национального бюро по противодействию коррупции, задержаны при получении взятки в $50 000 за подписание контракта на приобретение вертолета марки "МИ-171Е" стоимостью $12 млн.
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Ректор
Re: Что известно о задержанных руководителях...




Отправлено: 17.07.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кошмар!

FOMA
Re: Что известно о задержанных руководителях...




Отправлено: 17.07.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за подписание контракта на приобретение вертолета марки "МИ-171Е" стоимостью 12 млн долларов.

Это напомнило мне 90-е. Когда огромный 3-х фазный двигатель стоимостью несколько десятков тысяч (в те времена) разбивали и продавали медную обмотку за несколько сотен! Казахстан 25 лет спустя! Прогресс на лицо и в динамике.

* 112
Re: Что известно о задержанных руководителях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она, советская закалка..
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12
Re: Что известно о задержанных руководителях...




Отправлено: 17.07.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Когда огромный 3-х фазный двигатель стоимостью несколько десятков тысяч (в те времена) разбивали и продавали медную обмотку за несколько сотен! Казахстан 25 лет спустя!

Цитата:
112:
Вот она, советская закалка..


человек сознался. почему кто читает , не реагирует?

* Медный
Re: Что известно о задержанных руководителях...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Всё ворьё советское? Ну ничего себе... я в шоке!!! вот это генетическая память! :lol: :lol:
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* 112
Re: Что известно о задержанных руководителях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
вот это генетическая памят

Это не память.
Это годы рождения и становления..
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* Медный
Re: Что известно о задержанных руководителях...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

а те кому сейчас 30? и пойманы на взятках и злоупотреблениях? ну эти то по генетической памяти ? ;-)
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* 112
Что известно о задержанных руководителях "Казавиаспас" и "Казавиалесохрана"
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 23:38
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