Цитата: FOMA:

Когда огромный 3-х фазный двигатель стоимостью несколько десятков тысяч (в те времена) разбивали и продавали медную обмотку за несколько сотен! Казахстан 25 лет спустя!

Цитата: 112:

Вот она, советская закалка..



человек сознался. почему кто читает , не реагирует?