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§ NG.kz
В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и туберкулёзом
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только за май 2017 года в стране выявлено 765 новых случаев заболевания туберкулёзом. Данные по ВИЧ тоже растут.
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Часто болеющий
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...




Отправлено: 17.07.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то прозрели. Все отчеты были "дутые", с потолка взятые показатели. Лишь бы отчитаться.... И продолжительность жизни стремительно растет, не все успевают дожить до этой средней продолжительности. При таком то уровне медицинской помощи - весь мир почти обогнали по всем показателям. Куда не взгляни, везде первые. Смех сквозь слезы. Это еще не все. Ягодки нас ждут впереди, при страховой медицине

nik58
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...




Отправлено: 17.07.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не то,это враги сеют смуту !Сам !У нас сказал что тубик победили !А тут такое говорят ! :-(

Галина
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...




Отправлено: 17.07.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ошибка !!! апреде 2017 года прокурорская проверка.,,,

андрей
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...




Отправлено: 17.07.17 - 15:05
Комментарий удален модератором.

оптимист
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...




Отправлено: 17.07.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Диагностировать туберкулез за 3 минуты !!! Фантастика !!!! А лечить потом будет хоть чем нибудь?

* 112
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я, сестра, мать, дет, дяди и тетки, сестры по матери 10 штук, все переболели туберкулезом, но в советское время почему то..
Сейчас тьфу тьфу после 1991го никто..
По пять человек ночью из тубика вытаскивали, мертвецов..
Было время..
Однако весело и в Щучье долечивались..
Дел в Сосновом бору подлечивался..
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* 112
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вспомню, три укола за раз три раза в день, это 9 штук, плюс системы и алоэ в руку и какой то витамин..
Сперва был я и пятеро зэков с открытой, потом нас молодых отселили, но были в том же втором терапевтическом..
Детей там в детском было наверху , мест не хватало..
И по террирории вечером все обжимались..
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* 112
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одному легкое убрали, потом он сбежал от них, через два месяца привезли никакого со вторым легким..
Знакомая подрушка в 18 лет, ее ночью вывезли, котетор ставили, в основном корпусе, на другую ночь вывезли уже мертвую..
Мы в три часа ночи часто их провожали, смотря в окно..
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* 112
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я попал по врачебной ошибке в таком состоянии, лечили мне мышцы, врач с Кустаная..
Растиранием 4 месяца..
С декабря по март..
13го в тубик..
Пока не стал задыхаться собственным дерьмом в легких..
Это насчет того, какие были врачи в советское время..
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* 112
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати сегодня оплатил страховую медицину за полгода, теперь наверно легкие можно после нового года бесплатно менять?
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112
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...




Отправлено: 17.07.17 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Растиранием 4 месяца..
С декабря по март..
13го в тубик..


очень важная информация.

Непонятно
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...




Отправлено: 17.07.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"казахстанская" медицина "осваивает" (
Смешно читать такое. Что она "осваивает"? Аппарат для выявления ВИЧ? Уже давно в Костанае есть имуно-ферментный анализатор 4 поколения. ИФА/ИХЛА. Кто в курсе знает что эт за прибор. Непонятно, заряжают ли его реактивами нужными или до сих пор анализ проводят на приборе 3 поколения.

Знающий
Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и...




Отправлено: 17.07.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
короче отпишу проще. В Костанайком СЦ при желании могут не только антитела найти. Но и антигены на их приборе.
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