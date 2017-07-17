112 Re: В Казахстане растёт уровень заболеваемости ВИЧ и... #7





(Пользователи) Сообщений: 4178

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:21 Как вспомню, три укола за раз три раза в день, это 9 штук, плюс системы и алоэ в руку и какой то витамин..

Сперва был я и пятеро зэков с открытой, потом нас молодых отселили, но были в том же втором терапевтическом..

Детей там в детском было наверху , мест не хватало..

И по террирории вечером все обжимались..