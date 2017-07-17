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≡ За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор "Казавиаспас"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор "Казавиаспас"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Генеральный директор АО "Казавиаспас" Малик Досымбеков задержан в Алматы за получение взятки от руководителя иностранной компании.
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* 112
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что плохого в том, чтобы у нас появился какой то американский самолет за доллары?
Антикоррупционные службы вообще обнаглели..
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§ JereK
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
ты где тут в столице таких видел?


Ну дык это.. читаю тут перлы одного такого регулярно. Если не брешет, что из столицы - то значит есть.

Цитата:
Бывалый:
Да.
Коррупция - это далеко не всегда плохо.


Национализм - хорошо, коррупция - хорошо. Гре#"!ый стыд..

[Исправлено: JereK, 17.07.2017 - 19:09]

[Исправлено: JereK, 17.07.2017 - 19:10]
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§ Валентин
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6259
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
что для того, чтобы госработники с рвением и качественно исполняли свои обязанности - их зарплата должна напрямую финансироваться как прямо пропорциональная часть оплаты оказываемых гражданам госуслуг


ААААААА!!!!11
А ты, толковый.
— А я думал выдали пистолет и крутись как можешь.

Цитата:
Если клиент не приносит денег - такой клиент не нужен и никому не интересен.


А как только ты, клиент, деньги приносить перестаёшь - добро пожаловать на мороз.
Толково! Ты обязательно этот подход на себе прочувствуешь, мой хороший.
Кстати, хорошо, что такие умные граждане собрались здесь, у нас, с ними мы придём к успеху не позднее 2030-го года.
Ну к 2050-му точно.

А то вот канадцы, например, запрещают создавать частные больницы, у них медицина одна государственная.
Неважно, есть у тебя деньги, или нет денег - будешь ждать операции в порядке общей очереди, право на жизнь у всех одинаковое.
Вот тупые.
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§ Валентин
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6259
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Национализм - хорошо, коррупция - хорошо. Гре#"!ый стыд..


Он ещё за многожёнство высказывался, помню.
Интересно, как скоро данный персонаж ещё что нибудь интересное начнёт продвигать?

Жаль он за права чеченских геев не борется, это было бы смешнее :)
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Бывалый
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Э-э-э...
Тут короче трут модеры...
Смысла дальше пытаться отвечать - не вижу.

* 112
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Национализм

Хм..
Лицу Нашей Газеты без альтернативного мнения стало в своей ветке скушно и он пришел потроллить на счет любимой темы?
Тут вообще то тема без оскорблений, про самолеты и взятки..
Или не в своей ветке это можно?
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§ Валентин
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6259
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Лицу Нашей Газеты


Эээм, вообще-то ̶у̶ ̶в̶о̶й̶н̶ы̶ ̶н̶е̶ ̶ж̶е̶н̶с̶к̶о̶е̶ ̶л̶и̶ц̶о̶ у НГ есть своё лицо, я тут не при чём.

Цитата:
Бывалый:
Тут короче трут модеры...
Смысла дальше пытаться отвечать - не вижу.


Если писать без оскорблений, они пропускают - точно тебе говорю.
Обтекай молча, а не пытайся хоть как-то оставить за собой последнее слово.
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* 112
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
вообще-то ̶у̶ ̶в̶о̶й̶н̶ы̶ ̶н̶

Эка то тебя как понесло..
Ладно , гуляй, Мистер Война..
Тут про взятки, а не про войну, и взятки или лобби официально, без этого ни одна страна в мире не живет..
В том числе и мы..
Про Войну в другой теме как нибудь, хорошо?
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§ Валентин
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6259
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тут про взятки, а не про войну, и взятки или лобби официально, без этого ни одна страна в мире не живет..
В том числе и мы..


Осознаёшь ли ты разницу между "делать вот так - плохо, за это сажают в турма" и "делать вот так - хорошо, так делают все и везде"?
Впрочем, кому и зачем я это пишу.
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* 112
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Осознаёшь ли ты разницу между "делать вот так - плохо, за это сажают в турма" и "делать вот так - хорошо, так делают все и ве

Заведомо вопрос с подковыркой?
Считаю это просто Войной одних взяткодателей с другими..
Турма не турма, вопрос вторичен..
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* Victor Yang
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8803
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Иначе бы у нас 90% водителей уже отсидели.

Иначе - не было бы этих 90% . Сели бы самые отчаянные 5-10%. А остальные бы задумались: кто-то бы решил, что вождение - не для него, кто-то бы внимательней относился к своему состоянию за рулем, кто-то бы попросту не нарушал.
Цитата:
Бывалый:
Когда коррупция всем взаимовыгодна - никому рассказывать не придется.

Она не может быть ВСЕМ взаимовыгодна, потому как кого-то при этом отодвинут или кто-то не добьется законной справедливости. "Взаимовыгодная" коррупция была в 90-е: у кого деньги, тот и рулит - может убить, может изнасиловать - за всё же будет заплачено. А родственникам жертвы и самой жертве объяснят, что сама была виновата. Взаимовыгодно, ага.
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Бывалый
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...




Отправлено: 17.07.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если писать без оскорблений, они пропускают - точно тебе говорю.

Твои посты пропускают даже с кучей оскорблений.
Но к постам других пользователей это неприменимо даже если там нет оскорблений аообще.
Ты чо аак маленький опять придуряешься?

* 112
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Иначе - не было бы этих 90% . Сели бы самые отчаянные 5-10%. А остальные бы задумались: кто-то бы решил, что вожд

Ну я вчера, отдал тысячу тенге..
И то торговался до последнего..
Оттого что под знаком встал и написал какой то коммент, фото то есть скинул..
Да выгодна коррупция, чтобы и кто там не говорил, прежде всего нам, народишку!
Профайл

* 112
Re: За взятку в 50 000 долларов задержан гендиректор...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не нужно вот понтов то, что коррупция это какой то там грех..
В больницу к хорошему врачу, нанять хорошего репетитора, отдать в нормальный садик, где нет дворовых каких то необразованных сорванцов, найти хорошую работу..
Подарить в качестве подхалимажа Учителю цветы с начиная нулевого класса..
Все это именно коррупция!
Разогнались тут, людишки Великого Понта, прям такие идеальные, што ты!
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