Цитата: Бывалый:

что для того, чтобы госработники с рвением и качественно исполняли свои обязанности - их зарплата должна напрямую финансироваться как прямо пропорциональная часть оплаты оказываемых гражданам госуслуг



ААААААА!!!!11

А ты, толковый.

— А я думал выдали пистолет и крутись как можешь.



Цитата: Если клиент не приносит денег - такой клиент не нужен и никому не интересен.



А как только ты, клиент, деньги приносить перестаёшь - добро пожаловать на мороз.

Толково! Ты обязательно этот подход на себе прочувствуешь, мой хороший.

Кстати, хорошо, что такие умные граждане собрались здесь, у нас, с ними мы придём к успеху не позднее 2030-го года.

Ну к 2050-му точно.



А то вот канадцы, например, запрещают создавать частные больницы, у них медицина одна государственная.

Неважно, есть у тебя деньги, или нет денег - будешь ждать операции в порядке общей очереди, право на жизнь у всех одинаковое.

Вот тупые.