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§ NG.kz
Забор как способ уйти от проблем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.17 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О некоторых странностях на территории Костанайского автовокзала местная пресса начала писать еще в 2015 году. Пассажиры жаловались, что к зданию вокзала невозможно подъехать, да и подойти проблематично. Администрация автовокзала тогда объясняла ситуацию вынужденными мерами, которые проводились в рамках антитеррористических мероприятий.
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Василий Евсеевич.
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 14.07.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я раньше пользовался услугами автовокзала, но сегодня имея сотовый телефон нахожу другие пути, причем меня всегда забирают в поездку от подъезда, как пенсионеру мне очень удобно.

§ Алиса
Re: Забор как способ уйти от проблем
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3379
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.07.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
черный плащ:
открыть новый автовокзал

когда-то автовокзал находился рядом с жд вокзалом. Ныне там гимнастический зал. Думаю, ведь по уму было-то: приехали люди - кому надо на поезд - рядом, кому надо на автобусы - от вокзала или от самого автовокзала маршруты были.
Челябинск, Курган - автовокзал и жд вокзал - рядом.
А наш автовокзал за наши деньги (за услуги в билете заложено) нас же и "строит" и "затыкает рот" всяким бредом.
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Бывалый
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 15.07.17 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
ведь по уму было-то

Вокзал в центре города - по уму?
Что вы несете? /*фейспалм*/
Вы еще аэродромом посредь города восхититесь...

§ white-out
Re: Забор как способ уйти от проблем
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 15.07.17 - 23:05
Комментарий удален модератором.
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Ксю
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 15.07.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, раньше я ездила на автобусе в другой город, а теперь только на такси. Кому охота с тяжелыми сумками тащится лишнее расстояние.

§ Рудничанин
Re: Забор как способ уйти от проблем
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 16.07.17 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже полный беспредел. Я бы сделал гораздо лучше:
1. Огораживаем забором перрон и само здание вокзала.
2. На той стоянке, что на схеме слева делаем остановку для городских автобусов.
3. На стоянке, что справа от вокзала - стоянку для такси по принципу 30 мин бесплатно далее платно. Плюс устанавливаем шлагбаум и садим контролера дабы нелегалов не впускал.
Плюс закупаем новые сидушки в зал ожидания (стоят копейки), ремонт стены где кассы - меняем дерево на пластик (тоже не дорого), на втором этаже вместо торговых рядов организуем гостиницу для транзитников (со всеми вытекающими последствиями), меняем систему отопления - ну это уже дороговато, поэтому реализуем за 2-3 года.
И все. Готовый современный вокзал.
По поводу вокзала на КСК - бред, так как в том районе нет соответствующей инфраструктуры: огромнейшие не удобства возникнут в работе Житикаринского направления, автобусы которого будут идти через город, также Аулиекольского, Сарыкольского и Челябинского направлений - их автобусам придется преодолеть половину района КСК по самым загруженным артериям этого района. Точно так же проблемным будет постройка автовокзала в Северо-Западном районе или еще где-то, так как только в КЖБИ сходятся вместе все трассы.
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§ Адам
Re: Забор как способ уйти от проблем
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 882
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 16.07.17 - 02:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
руководство автовокзала свои проходы к зданию по закрывало, зато милостливо разрешило людям топать 300 метров по спорной территории....неужели ваши финансы не позволяют заказать новый маршрут логистической фирме....

:-x - Ну что сказать?..
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Марс
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 16.07.17 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо открыть второй, третий, четвертый и так далее автовокзалы! Пока не будет конкуренции, так и будет. Другого выхода просто нет! Как только кто то будет оказывать лучшие условия, так и уберут заборы и всякие остальные препятствия. Например - акимат инициирует организацию автовокзала напротив, либо в ином удобном месте для граждан. Вот и весь выход. Только узнают собственники автовокзала об этом так сами все и уберут.

§ Рудничанин
Re: Забор как способ уйти от проблем
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 16.07.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марс:
Надо открыть второй, третий, четвертый и так далее автовокзалы! Пока не будет конкуренции, так и будет. Другого выхода просто нет!

Это полный бред. Ибо ездить-то кто будет с других вокзалов? 70% самых загруженных маршрутов принадлежат ТОО "Рудныйавтотранс", а сестра владельца этого ТОО является соучредителем Костанайского автовокзала. Отсюда следует вывод: ездить с других вокзалов никто не будет. Поэтому назревает вопрос: что делать?
Что делать конкретно расписано в предыдущем коменте. Но ТОО "Костанайский автовокзал" явно это делать не собирается.
Следовательно, необходимо организовать ТОО "Автовокзалсервис", которое займется следующим:
1. Обеспечение безопасности пассажиров.
2. Ремонт здания автовокзала.
3. Организация транзитной гостиницы в автовокзале.
4. Обустройство и контроль за чистотой на автостоянке и автобусной остановке, которые расположатся так, как я описал выше.
5. Услуги носильщика багажа.
6. Реклама новых услуг автовокзала.
Короче говоря - обеспечение качественного сервиса для пассажиров.
При этом автовокзал получит 50% дохода от деятельности ТОО "Автовокзалсервис" как плату за аренду земель (а это не плохие деньги), пассажиры получат качественный сервис. Все будут довольны, ну, кроме бомбил, ведь клиентики выбирают комфорт, а автовокзал, при этом раскладе, станет более комфортным заведением, чем бомбилы.
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§ Рудничанин
Re: Забор как способ уйти от проблем
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 16.07.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя не плохо выглядит идея организации автобусных остановок (филиалов автовокзала) для межгорода в северо-западном микрорайоне, районе ЖД-вокзала, Затобольске. Как например в Троицке - остановка "Башня" и автовокзал.
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Рулон Обоев
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 17.07.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бардак заборный

* Медный
Re: Забор как способ уйти от проблем
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

на карабалыкском акимате проверили, и тут пусть проверят... а нет! это жечастная собственность :lol: :lol:
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* Медный
Re: Забор как способ уйти от проблем
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.07.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

когда хотите, оказывается, умеете излагать устную речь в грамотной письменной манере. плут ;-)
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госс
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 17.07.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот на ЖД вокзале как то пробовал спать, мне то ли 12, то ли уже 14 было, всякий рас по разному, не получалось..
Хотя вроде и безопасней немного, милиция там бродила..
На Аэропорту тоже не спалось.
.


к чему все это тут ?
кто сможет ответить?

Энакин
Re: Забор как способ уйти от проблем




Отправлено: 17.07.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
ТОО "Автовокзалсервис"

Не плохо было бы, если бы к перечисленному Рудничанином списку добавить еще и такси. Типа забрали с багажом из квартиры, доставили на автостоянку автовокзала (которая там, где указал Рудничанин), донесли багаж до платформы. Вот это был бы сервис. Я бы точно захотел с такого вокзала ехать.
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