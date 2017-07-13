Цитата: Марс:

Надо открыть второй, третий, четвертый и так далее автовокзалы! Пока не будет конкуренции, так и будет. Другого выхода просто нет!

Это полный бред. Ибо ездить-то кто будет с других вокзалов? 70% самых загруженных маршрутов принадлежат ТОО "Рудныйавтотранс", а сестра владельца этого ТОО является соучредителем Костанайского автовокзала. Отсюда следует вывод: ездить с других вокзалов никто не будет. Поэтому назревает вопрос: что делать?

Что делать конкретно расписано в предыдущем коменте. Но ТОО "Костанайский автовокзал" явно это делать не собирается.

Следовательно, необходимо организовать ТОО "Автовокзалсервис", которое займется следующим:

1. Обеспечение безопасности пассажиров.

2. Ремонт здания автовокзала.

3. Организация транзитной гостиницы в автовокзале.

4. Обустройство и контроль за чистотой на автостоянке и автобусной остановке, которые расположатся так, как я описал выше.

5. Услуги носильщика багажа.

6. Реклама новых услуг автовокзала.

Короче говоря - обеспечение качественного сервиса для пассажиров.

При этом автовокзал получит 50% дохода от деятельности ТОО "Автовокзалсервис" как плату за аренду земель (а это не плохие деньги), пассажиры получат качественный сервис. Все будут довольны, ну, кроме бомбил, ведь клиентики выбирают комфорт, а автовокзал, при этом раскладе, станет более комфортным заведением, чем бомбилы.