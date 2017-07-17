/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи на автомобиле		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи на автомобиле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы подобрались к экватору лета, а это значит, что ближайшие рейсы до одного из самых популярных курортов России Сочи, стоят недешево. Смекалистые путешественники выбирают путешествие на автомобили. Для большой семьи – это экономный вариант.
Читать новость

§ Vital
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4436
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.07.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На авто в сочи ваще круто . Я через волгоград потом на м4 и на ростов вышел. Краснодар и вниз джубга , туапсе и сочи. Вдоль моря едишь по серпантинам . Красота неписуема. Это надо видеть.
Профайл

марик
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...




Отправлено: 17.07.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ездил в том году,супер путешествие. Только нам надо после таможни уходить налево после Троицка и тогда не будет гемороя в виде крутого Урала и Сима,а сразу выходишь на Уфу. А так,конечно,по РФ ехать одно удовольствие. И сервис везде,и дороги сносные и питаться и спать есть где. А про красоты природы вообще молчу.

§ Доктор СИЗО
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3540
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.07.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
марик:
А про красоты природы вообще молчу.

-что там можно увидеть......если нужно ехать, и смотреть за стрелкой спидометра, и жолполовцами, которые крадутся в потоке машин...и за лихачами - подрезателями....просто отдаете себя в жертву своей семье....
Профайл

Денис
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...




Отправлено: 17.07.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
путешествовать ваапче классное времяпровождение,когда и дорога хорошая и проблем нет) только не посчитали амортизационные расходы на резину ,на замену масла, фильтров,которая после 5000 км для машин старше 10 лет раз в 7-8 тыщ обязательна тыщи 2 на масла,расходные и тыщи 2 на износ резины..вот, а еще страховку оформить осаго тыщ 5000 рублей на месяц. плюс напряжение от дорожной ситуации, плюс на всякий случай с собой нз на обслуживание .

вот, у нас считают только расходы на бенз и все,а прибавьте ко всему этому еще 50-100% от бенза на все составляющие. страховка, содержание, амортизацию... сразу расхотится куда либо ехать за такие деньги) плюс, не посчитали, что за платную дорогу еще рублей 1000 отдадите от Воронежа до Адлера. в общем, такая дорога за рулем не для меня быстро устаю от монотонности. ни прилечь,ни расслабиться. и то считают часы 70 поездки .. а не считаете,что для нормальной езды необходимо каждые 2 часа делать остановку для разминки и отдыха водителя? да, представьтье не сидеть за рудем 12 часов подряд в нервозной обстановке, а разминаться,чтобы не заработать себе кучу болячек. так что все енто тоже надо учитывать.. да,и что-то про дорогу от Саратова до Воронежа умалчивают...неужели сделали? она же вхлам была?

10
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...




Отправлено: 17.07.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
только не посчитали амортизационные расходы


каждый второй как минимум при таких дальних поездках ловит камушек в лобовое.
пренеприятнейшая штука, должен вам сказать. а если еще дтп, что совершенно
может не зависит от вас.
так что или отдыхать или искать проблемы- выбор лично каждого.

=)
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...




Отправлено: 17.07.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
марик:
и Сима

Цитата:
марик:
А про красоты природы вообще молчу.

самые красоты как раз через Сим

* 112
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На авто это садомозахизм..
Ты или отдыхать едешь или крутить баранку уставшим и сонным и как следствие авария и смерть близких..
Тут тысячу км вокруг области по степи и то ушатываешься..
Профайл

§ kbkz1980
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2805
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.07.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Если вы привыкший только по степи гонять,то безусловно всё остальные дороги для вас нервный тик.Не забывайте,что помимо степных водителей,есть те которым приносит наслаждаться путешествие на бибике.
Профайл

Prosto
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...




Отправлено: 17.07.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы ездили несколько лет назад в Одессу. Про маршрут точно не помню уже, но впечатлений море! Дороги в России и на Украине конечно отличаются от наших))

* 112
Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи на автомобиле
112


(Пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 21:52
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* 112
Re: Челябинск – Черное море: советы для тех, кто поехал в Сочи...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон отдохнули недавно, двое детишек и они сами..
Сегодня новости тоже двое погибли..
Ехать чтобы недельку поваляться самим, сколько то тысяч км не разумно просто..
Самолет, автобус поезд..
И во вторых это дорого..
В третьих у кого есть свободное время, неделю ехать, рисковать и два дня поваляться..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: 112, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 3
Всего: 168

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх