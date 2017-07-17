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Куратор темы: drakon
* 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
космонавта

Хотел быть шофером.
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2805
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.07.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 теперь и деревеньку захадит своей автобиографией :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11344
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хотел быть шофером.

А я вот хотел быть героем

моряком,подводником...
:-o :-o :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11344
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
112 теперь и деревеньку захадит своей автобиографией :lol:

Я ещё и не токое тут в деревне терпел.
А Марик мой лучший друг теперь.
Бабушки ему всё про меня рассказали.
А я им вчера - звонил,они мне про него... :lol:

[Исправлено: drakon, 17.07.2017 - 20:33]
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11344
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
в калошах по даче шныряю и 2 кг грязи прилипнет к ним

А вот, мой виноград - растёт, 4 кисти

всего.Вот Барбаре бы дачу.Соток 12... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 17.07.2017 - 20:40]
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


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Сообщений: 2805
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.07.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот Барбаре бы дачу.Соток 12... :lol: :oops:

На кой 12 соток,здесь у родителей 8 и то много.
На след год,сад и ягоды -цветочки будут
Всё,шабаш как в голодный год рассаду высаживать.
:lol:
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