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≡ Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на «ЭКСПО-2017» станет встреча в Астане со знатными земляками «Туган жер»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на «ЭКСПО-2017» станет встреча в Астане со знатными земляками «Туган жер»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 17 июля, на аппаратном совещании в областном акимате речь шла о содержании дней региона на международной выставке. Костанайская область будет представлять себя с 5 до 9 августа, в столицу отправится около 300 человек.
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§ Валентин
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6254
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.07.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
уроженец тургайского секла Амангельды.


Исправьте, пожалуйста.
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* drakon
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11344
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

как говориться, добиться явки.

Ключевое слово - добиться... :lol:
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§ Грибоедов
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
... секла Амангельды. История об этом умалчивает.
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* 112
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
обеспечить цены на 15-20% ниже средних рыночных в Астане.

То есть компот если там 1200 стакан, то продавать за 1000?
С чего это такая благотворительность ацтанинцам?
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Гость
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...




Отправлено: 17.07.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тенгебаеву должно быть самому стыдно что он не знает про это мероприятие

Вот так вот
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...




Отправлено: 17.07.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Село Амангельды, райцентр в Костанайской области, причем тут Тургайское. Торгайская область с центром Аркалык упраздена давно, тем более Тургайская область с центром в Оренбурге тем более.

Алибек
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...




Отправлено: 17.07.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот:
Село Амангельды, райцентр в Костанайской области, причем тут Тургайское. Торгайская область с центром Аркалык упраздена давно, тем более Тургайская область с центром в Оренбурге тем более.

Ардак Тенгебаев, председатель Комитета госдоходов министерства финансов РК, уроженец тургайского села Амангельды. ты читать научись на своем языке, а то мне нерусскому как то даже стыдно за тебя.

Читатель 1
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...




Отправлено: 17.07.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнил....парт-проф-культ всякие мероприятия

кустанаец 1
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...




Отправлено: 17.07.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто знает . а зачем по строили все помещения для ЭКСПО 2017 года ?

Алибек
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...




Отправлено: 17.07.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
кто знает . а зачем по строили все помещения для ЭКСПО 2017 года ?

любопытны? с какой целью интересуешься?

1504
Re: Одним из важных мероприятий дней Костанайской области на...




Отправлено: 17.07.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"""""""встреча в Астане со знатными земляками"""""""""""
Вот уж и ЗНАТЬ появилась у нас... Назад в будущее!
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