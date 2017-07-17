Цитата: Вот так вот:

Село Амангельды, райцентр в Костанайской области, причем тут Тургайское. Торгайская область с центром Аркалык упраздена давно, тем более Тургайская область с центром в Оренбурге тем более.

Ардак Тенгебаев, председатель Комитета госдоходов министерства финансов РК, уроженец тургайского села Амангельды. ты читать научись на своем языке, а то мне нерусскому как то даже стыдно за тебя.