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§ NG.kz
Микрорайон аэропорт после ливня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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у6
Re: Микрорайон аэропорт после ливня




Отправлено: 17.07.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нечего строить в болотах дома, конечно для гос программы другого бы и не дали, плохая земля и дешевое жилье, которое будет стоять в болоте, до тех пор, пока сама туда не погрузиться.

§ Victor Yang
Re: Микрорайон аэропорт после ливня
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8802
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сэкономили на земляных массах? Чуть повыше насыпь если бы сделали - вода ушла бы за дорогу. А что за дорогой?

[Исправлено: Victor Yang, 17.07.2017 - 18:47]
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§ white-out
Re: Микрорайон аэропорт после ливня
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 17.07.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ливневая канализация!? Не, не слышали...
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§ Victor Yang
Re: Микрорайон аэропорт после ливня
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8802
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
white-out:
Ливневая канализация!? Не, не слышали...

Если посмотреть по карте - её там сбрасывать некуда.
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???
Re: Микрорайон аэропорт после ливня




Отправлено: 17.07.17 - 19:00
Комментарий удален модератором.

ахеджакнутый
Re: Микрорайон аэропорт после ливня




Отправлено: 17.07.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у6:
нечего строить в болотах дома, конечно для гос программы другого бы и не дали, плохая земля и дешевое жилье

А название у этого поселения уже есть?
если нет можна назвать красиво - Венеция...

* 112
Re: Микрорайон аэропорт после ливня
112


(Пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Дождя не видели?
Называется круговорот воды в природе..
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миша
Re: Микрорайон аэропорт после ливня




Отправлено: 17.07.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А коррупционные расследования где в отношение проектировщиков и стройэкспертов? Как на такой микрорайон гос. деньги вбухали и помыли? Ой подмыли дома.

димон
Re: Микрорайон аэропорт после ливня




Отправлено: 17.07.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Диас хочет материться :lol:

§ Алиса
Re: Микрорайон аэропорт после ливня
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3379
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.07.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не мешало бы жителям удочки приобрести и мальков запускать. :lol: :lol: :lol:
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* drakon
Re: Микрорайон аэропорт после ливня
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11344
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
жителям удочки приобрести

И меморандум с Акиматом - замутить.
На поставку рыбы - на ярмарку... :lol:
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кустанаец
Re: Микрорайон аэропорт после ливня




Отправлено: 17.07.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проект "Венеция-Кустанай" удался.
пора выписывать итальянских гондольеров с их песнями.
гондолы изготовят на гиганте автопрома города.
за личный счет архимедов и их предшественников.
ну тех кто это дело все двигал
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