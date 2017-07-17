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Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 4164
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.07.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
космонавта

Хотел быть шофером.
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* kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2804
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.07.17 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 теперь и деревеньку захадит своей автобиографией :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11342
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хотел быть шофером.

А я вот хотел быть героем

моряком,подводником...
:-o :-o :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11342
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
112 теперь и деревеньку захадит своей автобиографией :lol:

Я ещё и не токое тут в деревне терпел.
А Марик мой лучший друг теперь...
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Страница 431 из 431«1...429430431
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